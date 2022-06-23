浙江世寶1057急升2成仲有水位？ 石Sir剖析阻力位 股市 18:35 2022/06/23 分享： 分享： 浙江世寶 （01057） 收市報2.8元，抽升2成。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）指，浙江世寶近日資金流入多，技術走勢十分理想。由於國策支持汽車板塊，經營汽車方向盤的浙江世寶將受惠。現價已見一年新高，上破3.2元阻力位可見5元，上破2.63元可買入，2.1元為止蝕位。足本分析→【按此】 **重溫【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W** 欄名 : 石Sir午市閒談 相關文章 美蘭空港（00357）摩通增持 創一個月新高 目標+止蝕位速睇 2022/06/21 美蘭空港（00357）摩通增持 創一個月新高 目標+止蝕位速睇 萬科企業2202股息近6厘 滙豐嚴選4大內房股之一 石Sir醒你入手位 2022/06/21 萬科企業2202股息近6厘 滙豐嚴選4大內房股之一 石Sir醒你入手位 【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、蒙古能源、高偉電子 2022/06/22 【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、蒙古能源、高偉電子 期指宜穩守保歷加中軸 否則回試甚麼位？ 2022/06/22 期指宜穩守保歷加中軸 否則回試甚麼位？ 吉利汽車（00175）創一個月新高 現價吸納上望幾多？ 2022/06/22 吉利汽車（00175）創一個月新高 現價吸納上望幾多？ 你可能感興趣 美蘭空港（00357）摩通增持 創一個月新高 目標+止蝕位速睇 16:48 2022/06/21 美蘭空港（00357）摩通增持 創一個月新高 目標+止蝕位速睇 萬科企業2202股息近6厘 滙豐嚴選4大內房股之一 石Sir醒你入手位 17:04 2022/06/21 萬科企業2202股息近6厘 滙豐嚴選4大內房股之一 石Sir醒你入手位 【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、蒙古能源、高偉電子 13:01 2022/06/22 【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、蒙古能源、高偉電子 最新專欄文章 更多 華潤醫療（01515）受惠國策 突破阻力目標價速睇 今日 華潤醫療（01515）受惠國策 突破阻力目標價速睇 未來3年盈利及派息有增長 中國海外發展（00688）逾5厘息可吸 今日 未來3年盈利及派息有增長 中國海外發展（00688）逾5厘息可吸 期指結算前積極轉倉 日升日跌點解讀 今日 期指結算前積極轉倉 日升日跌點解讀 【石Sir午市閒談】今日推介中國海外發展、浙江世寶、華潤醫療 今日 【石Sir午市閒談】今日推介中國海外發展、浙江世寶、華潤醫療 高偉電子（01415）盈利增長優於同業 創1個月新高 買入價+止蝕價速覽 2022/06/22 高偉電子（01415）盈利增長優於同業 創1個月新高 買入價+止蝕價速覽 石鏡泉 港股 汽車 異動股 經濟 止蝕 買入 浙江世寶（01057） 香港經濟日報 香港