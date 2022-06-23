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浙江世寶1057急升2成仲有水位？ 石Sir剖析阻力位

股市 18:35 2022/06/23

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浙江世寶 （01057） 收市報2.8元，抽升2成。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）指，浙江世寶近日資金流入多，技術走勢十分理想。由於國策支持汽車板塊，經營汽車方向盤的浙江世寶將受惠。現價已見一年新高，上破3.2元阻力位可見5元，上破2.63元可買入，2.1元為止蝕位。足本分析→【按此

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W**

欄名 : 石Sir午市閒談

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