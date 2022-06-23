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【電子消費券】富融銀行夥WeChat Pay推第二期消費券優惠　最多賺630元獎賞

Hot Talk 17:57 2022/06/23

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【電子消費券】富融銀行夥WeChat Pay推第二期消費券優惠　最多賺630元獎賞

第二期電子消費券今日（23日）至7月23日起接受登記，並於8月7日正式發放5000元。騰訊 （00700） 投資的虛擬銀行富融公布，夥WeChat Pay HK推出消費券推廣，除了登記WeChat Pay HK所獲得最多130元獎賞，若在平台綁定富融銀行，可獲最高500元獎賞，合計可獲總值最多630元獎賞。

WeChat Pay HK和富融銀行的消費券獎賞分三部分。

第一部分，合資格市民登記WeChat Pay HK後，即享30元加碼消費券，另使用「扭蛋」功能，合共最高可享100元加碼賞。

第二部分，在WeChat程式內綁定富融銀行個人戶口，新綁定用戶可獲200元額外消費券和200 WeFun迎新賞（1 WeFun= 1港元），於6月23日前已於程式綁定富融銀行戶口的用戶，則會獲得HK$30加碼消費券。

最後，綁定富融銀行戶口後以WeChat Pay HK消費，可獲8%至10% WeFun回贈，最多可獲100 WeFun消費賞。連同登記WeChat Pay HK消費券可享最高的130元獎賞，新綁定富融銀行戶口的用戶最高可獲總值630元獎賞。

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