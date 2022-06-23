【金融科技】金管局發布金融科技應用評估結果　副總裁阮國恒：科技正重塑客戶銀行服務期望

▲ 金管局副總裁阮國恒表示，科技正重塑銀行客戶對銀行服務的期望。

金管局發布金融科技應用評估的結果及相關工作計劃，金管局副總裁阮國恒表示，科技正重塑銀行客戶對銀行服務的期望，金管局樂見香港銀行業正積極定位以應對不斷變化的客戶需求，並準備好在這個「新常態」下保持競爭力。

根據「金融科技2025」策略，金管局正推動銀行在業務運作流程中全方位應用金融科技。為落實策略下的「全面推展銀行數碼化」措施，金管局於2021年6月推出金融科技應用評估，檢視銀行現時及未來三年内採用金融科技的情況，找出需要金管局提供協助的金融科技業務領域及具體科技類別。

評估結果顯示，銀行業支持金管局的金融科技推動工作。銀行業計劃提升金融科技方面的投資和人才儲備，並預計可於2025年就應用金融科技的目標上取得良好進展；

將根據評估結果數月內制定詳細計劃

評估結果明確亦指出，金融科技未來的應用將不限於較受歡迎的業務領域，如風險管理及合規（合規科技）、支付（支付科技）和貸款（貸款科技），而會進一步擴展至投資及財富管理（投資科技及財富科技）、保險（保險科技）以及綠色銀行（綠色科技）等方面。

金管局在落實金融科技計劃的過程中，不論是較成熟（如雲端平台、應用程式介面和低程式碼開發自動化）以及較創新（如人工智能和分布式分類賬技術）的科技類別，銀行業都計劃廣泛採用。

根據評估結果，金管局會在未來數個月內制定一個詳細計劃以推動投資科技、財富科技、保險科技和綠色科技的應用、以及人工智能、分散式賬本技術兩種科技的發展。在過程中，金管局會與其他本地監管機構，包括證監會、保監局和積金局維持緊密溝通，以發掘跨界別合作的機會。

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