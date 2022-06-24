【蘋果手錶】再救人一命！　美國女子被困河靠Apple Watch獲救

▲ Apple Watch內置的SOS緊急服務功能，可以救人一命。

蘋果自Apple Watch Series 2機款中，提高產品的防水性能，以及加入游泳的體能訓練項目，不少用戶也透過該功能來追蹤自己游泳訓練數據。其中Apple Watch內置的SOS緊急服務功能，更可以救人一命。

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據《9to5mac》報道，上星期美國俄勒岡州一名女子在哥倫比亞河中游泳時，腳部被夾在河中的岩石中動彈不得，而當時河水的溫度只有約攝氏13.3度；這名就女子利用Apple Watch 上的SOS緊急服務，最終成功獲救。

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用戶如想要使用Apple Watch的SOS緊急服務，可以長按錶冠下方的膠囊型按鈕，長按後會出現「關閉電源、「醫療卡」，以及「SOS緊急服務」等選項。要注意的是，如果你的Apple Watch是非行動網絡版本，要啟用SOS緊急服務功能需要配合iPhone；如果iPhone不在身邊，那麼Apple Watch需要連接到已知的Wi-Fi網絡，而且必須設定「Wi-Fi 通話」才能運作。

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責任編輯：廖淑瑩

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