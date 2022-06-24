  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (五) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果手錶】再救人一命！　美國女子被困河靠Apple Watch獲救

科技 18:18 2022/06/24

分享：

分享：

Apple Watch內置的SOS緊急服務功能，可以救人一命。

蘋果自Apple Watch Series 2機款中，提高產品的防水性能，以及加入游泳的體能訓練項目，不少用戶也透過該功能來追蹤自己游泳訓練數據。其中Apple Watch內置的SOS緊急服務功能，更可以救人一命。

【蘋果動向】手錶都可以看YouTube WatchTube正式登陸Apple Watch

據《9to5mac》報道，上星期美國俄勒岡州一名女子在哥倫比亞河中游泳時，腳部被夾在河中的岩石中動彈不得，而當時河水的溫度只有約攝氏13.3度；這名就女子利用Apple Watch 上的SOS緊急服務，最終成功獲救。

【Pixel 4】研究員藉Google Pixel 4手機鏡頭 篩查阿茨海默症患者

用戶如想要使用Apple Watch的SOS緊急服務，可以長按錶冠下方的膠囊型按鈕，長按後會出現「關閉電源、「醫療卡」，以及「SOS緊急服務」等選項。要注意的是，如果你的Apple Watch是非行動網絡版本，要啟用SOS緊急服務功能需要配合iPhone；如果iPhone不在身邊，那麼Apple Watch需要連接到已知的Wi-Fi網絡，而且必須設定「Wi-Fi 通話」才能運作。

【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機 Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據 3種資料不能轉移

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射
2022/06/23
【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射
【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能
2022/06/23
【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能

你可能感興趣

【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射
17:24 2022/06/23
【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射
【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能
19:00 2022/06/23
【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能
移動裝置 科技產品 Apple Watch iOS 美國

下一篇文章

【網絡安全】Android及iPhone用戶也要小心！　Google警告「駭客軟件」偷密碼、查看訊息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射
【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射
【三星手機】「防水效果」廣告誤導　三星澳洲子公司遭判罰
【三星手機】「防水效果」廣告誤導　三星澳洲子公司遭判罰
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能
【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
【數碼轉型】新世界發展夥香港電訊建立虛擬工作平台 針對大灣區業務
【數碼轉型】新世界發展夥香港電訊建立虛擬工作平台 針對大灣區業務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款