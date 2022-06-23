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澳洲裁定三星手機不實宣傳防水 罰款7561萬

環球社會熱點 18:15 2022/06/23

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手機功能愈來愈多，防水功能近年更是不少大品牌的必備賣點。三星近日因宣傳旗下手機的防水功能時，涉嫌含有廣告不實內容，被澳洲聯邦法院罰款1,400萬澳元。三星確認已同意有關裁定，

美國女子被禁錮用外賣app求救 餐廳報警助脫險 【下一頁】

聯邦法院周四（23日）裁定，三星澳洲（Samsung Australia）因在廣告中不實宣傳手機的防水功能，需繳納1,400萬澳元（約7,561萬港元）罰款。涉及廣告內容不實的手機型號包括Galaxy S7，S7 Edge，S8，S8 Plus，Note 8，A5（2017）及A7（2017）。

澳洲競爭與消費者委員會（Australian Competition & Consumer Commission，ACCC）同日公布，三星9則廣告存在防水功能不實內容，廣告分別在社交平台Facebook﹑Twitter與Instagram﹑三星官網受店舖內刊登。

調查揭美國記者和讀者脫節 自我感覺過好？ 【下一頁】

ACCC主席卡斯－戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，三星以防水功能作為有關手機的一大賣點，眾多消費者或被廣告不實內容誤導，從而使他們決定購買。卡斯－戈特利布指出，三星手機廣告多有泳池或海水中使用的畫面，卻未有提及有關場景使用下最終會損害手機。

卡斯－戈特利布表明，今次罰款嚴正提醒各大企業，任何產品聲明的功能必須獲證實有效，ACCC將持續採取行動，針對以不實功能或效用聲明誤導消費者的公司。

三星澳洲周四發聲明，確認同意今次裁定，承認9則廣告存在防水功能不實內容。三星澳洲表明，今次案件中指控涉及問題未有在現時手機或其他型號中出現，亦與任何其他三星的海外廣告無關。

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責任編輯：吳漢培

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