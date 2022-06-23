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【內房危機】綠城中國遭A股房企新湖中寶減持套現3.51億　過去一年勁沽1.74億股、賬面累賺5.3億

股市 17:35 2022/06/23

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【內房危機】綠城中國遭A股房企新湖中寶減持套現3.51億　過去一年勁沽1.74億股、賬面累賺5.3億

房企債務危機未解決，內房股價氣氛暗淡，然而有投資者斬纜仍有賺，聯交所文件顯示，綠城中國 （03900） 周一被主要股東、內房新湖中寶（滬：600208）場內減持2554.65萬股，每股平均作價為13.7361元，套現3.51億元，持股量由6.95%降至5.93%。

過去一年新湖系掌門人黃偉旗下新湖中寶至少7次減持綠城中國，涉1.74億股或7.02%，累套現21.84億元。不過新湖中寶去年多次被控股股東黃偉旗下浙江新湖集團股份反覆質押股份。

值得留意是，綠城於2020年4月向新湖中寶配售3.23億股，當時每股配售價9.5元，新湖中寶持股量曾高見12.95%，但去年起新湖中寶多次減持綠城，每股均價介乎1.2848至15.3882元，意味新湖中寶賬面仍賺5.3億元。

更多【內房危機】消息    

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港股 H股 A股 綠城中國（03900） 新湖中寶（滬：600208）

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