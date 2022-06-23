【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回

英倫銀行去年已宣布，9月30日後不再承認舊版20英鎊及50英鎊為有效貨幣，但仍有大量舊鈔流通市面。英倫銀行指現時仍有約4.77億張舊有紙幣未收回，再次呼籲民眾在最後100日期限前盡快兌換新鈔。

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英倫銀行估計現時有逾3億張20英鎊及1.6億張50英鎊紙幣在市面流通，價值145億英鎊（1,389億港元）。當地10月開始只能使用新版20英鎊及50英鎊的塑膠鈔票，舊有紙幣法定價值將作廢。

英倫銀行最近再次呼籲民眾，盡快使用舊版20英鎊及50英鎊紙幣，或者可直接存入銀行或前往分行兌換新鈔。一旦限期過後，當地銀行或郵局沒有義務為民眾更換，民眾需親自前往英倫銀行總部或透過郵寄方式兌換。

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20英鎊為英國流通量最大的鈔票，當地前年及去年分別發行新版20英鎊及50英鎊，以塑膠聚合物製成及設有嶄新防偽特徵，今年10月全面淘汰紙質鈔票。

舊20英鎊紙幣印有現代經濟學家亞當史密斯（Adam Smith）頭像、50英鎊紙幣則印上聯手發明蒸汽機的科學家瓦特（James Watt）與工程師博爾頓（Matthew Boulton）肖像，英倫銀行籲民眾盡快檢查家中是否存有任何紙幣。

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責任編輯：郭麗明