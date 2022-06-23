【大停電】一文看清大行予中電最新目標價 3大高息股可成換馬對象

傳統收息股之一的中電控股(00002)禍不單行，先於周初發布盈警，預期上半年受澳洲業務遠期合約的公平價值出現大幅度不利變動影響，中期將錄得虧損。翌日公司旗下電纜發生故障，導致新界個別地區出現大停電，外界估計公司或遭罰款1,600萬元。上述事件後，多間大行相繼下調中電目標價。

大行予中電最新評級和目標價：

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美聯儲加息提速，加上市場擔心上述事件或影響派息，連同今日中電已連跌14個交易日。不過，港股市場仍存在多隻周息率超過7厘的高息股，較中電目前的4.7厘為高，持有中電的投資者若尋求換馬，不妨留意這些高息股。

摩通指出，雖然傳統觀念認為收息股在加息環境可能處於不利地位，但研究顯示電訊公司的股價與美國10年債息變動的相關性非常弱。摩通偏好具7厘息的香港電訊(06823)，因其具多元化的業務組合及適應性強的的股息增長。該行同時認為周息率達8厘的中移動(00941)最具防守性。

另外，本港近期剛派發首期消費券，下期消費券預期於8月派發，對零售市道有一定利好。在本港經營多個民生商場的置富產業(00778)，擁有7厘周息率，同樣吸引。

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