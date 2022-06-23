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【商場翻新】斥資3億港元　新城市廣場建「全方位空間活化計劃」

商業 17:24 2022/06/23

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鴻基地產銳意把新城市廣場打造成新界東的娛樂零售體驗（Retailtainment）新熱點，宣佈投資高達3億元的全方位空間活化計劃。（資料圖片）

東鐵線過海段的開通，為沙田區帶來新商機，新鴻基地產銳意把新城市廣場打造成新界東的娛樂零售體驗（Retailtainment）新熱點，宣佈投資高達3億元的全方位空間活化計劃。

【天然氣】歐洲國家以購韓國天然氣替代俄國供應　三星重工獲235億元運輸船訂單

計劃首階段由內而外的改善工程涉及8萬平方呎的樓面面積、橫跨4大樓層。除了分佈於1樓及5樓的戶外主題區，還有位於UB、LB地庫的兩層全新娛樂體驗區。

室外空間方面，全新面貌的寵物同樂園 （Pets Park）今日首先於1樓開幕，並斥資2百萬元推廣費舉辦多項活動。5樓的戶外高爾夫球場將被打造成共享空間，預計於稍後登場。

Play Park佔地逾萬呎

室內佔地60,000平方呎的地庫將變成全新娛樂體驗區，並正式命名為Play Park，當中的旗艦商戶為首次登陸香港的新加坡兒童室內遊樂場Kiztopia，承租涉及約11,000平方呎，成為Play Park最大的租戶。

新鴻基租務部副總經理許嘉雯預計，「商場亦不斷改善商戶組合，今年引進了不少過江龍及網紅商戶首次落戶新城市廣場，相信可帶動商場人流及生意達按年雙位數字升幅。」

【供應鏈】海上供應鏈中斷　航空貨運需求將大增

【疫市營商】缺遊客未礙銷情　香港零食店攻本地市場生意升2成

責任編輯：李智美

 

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