【理財智慧】又到退稅時間 今年新增租金退稅和分期納稅 一文溫習退稅三寶

相信有不少讀者陸續收到稅局的「綠色炸彈」，即要為2021年4月1日到今年3月31日的收入報稅。根據稅局的資料顯示，共有247萬份個人報稅表已發出，申請人需於7月2日前交回，也可以透過「智方便」報稅。本文便會簡介退稅三寶，分別為強積金自願性供款、退稅年金和自願醫保。

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未收到稅單

雖然說共有247萬份個人報稅表已發出，但可能有比較年輕的讀者因為不同的原因未有收到報稅表，以為可以「走得甩」。但如果在任職的公司有申報僱員的收入，即使計算免稅額後不需交稅，但作為僱員仍有義務通知稅局求發出稅單，否則可能會負上有關的責任。

分期繳稅

香港過往兩年受疫情影響，政府也因應疫情已推出多輪的防疫措施，包括保就業計劃、百分百貸款計劃，以助市民共渡時間。昨日(22日)政府允許市民因為面對財困而可以申請分期繳稅，如果一年內清還可以免手續費。如果需要申請分期的讀者，在報稅時需聯同有關文件交回稅局。

今年免稅額

相對不少讀者都會留意免稅額，主要的免稅額包括個人免稅額、子女免稅額、供養父母及祖父母免稅額等，但當中最令人誤報便是「供養父母及祖父母免稅額」，因為供養父、母只限一人免稅，因此如果你便用了「供養父親」你的兄姊就不可以再用「供養父親」作免稅額，因此兄弟姊妹間應該決定好「誰在供養父母」。

稅項扣除

有別於免稅額，政府都提供不少稅項扣除，即實報實銷，包括退稅三寶、個人進修、長者住宿照顧開支、慈善捐款等。當中每個項目都有細分扣稅上限和要求，例如慈善捐款只限於符合政府的非牟利團體才可以扣稅；政府在今年也新增住宅租金，沒有持有物業的納稅人可以租客身份有每年上限10萬元的課稅年度繳付的合資格住宅租金申索稅項扣除。

退稅三寶- 自願性供款

由於宏觀經濟因素，強積金近月的表現都欠佳，「可扣稅自願性供款」即在自願性供款外的額外供款可以扣稅，上限為60,000元，如果以最高稅階計算，即節省10,200元。可扣稅自願性供款提供更多的彈性，例如僱員可以自選強積金計劃、供款的金額、定期或不定期作比供款等。但可扣稅自願性供款如果提取也與強積金一樣，需要符合條件才可以提早取回。

退稅三寶- 自願醫保

相信經過疫情後，不少人對於醫保的需求增加，起碼可以在政府醫院外提供多一個選擇。自願醫保主要分為標準計劃和靈活計劃，滿足不同讀者需要的醫療保障，扣稅上限為8,000元，但以實際的自願醫保保費為合資格的扣稅保費，因為現時不少保險公司都提供優惠，因此以最終支付的保費可作申請稅務扣除。

退稅三寶-延期年金

由於香港政府希望市民及早計劃退休，因此推出可退稅的年金，供款以5年或10年為主，在退休後提供每月的被動年金收入。而供款期內的保費可以申請稅務扣除，上限為60,000元。而廷期年金和自願性供款的稅項扣除的額度是共用。

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記者：陳佳恩