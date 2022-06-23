  • 31°C
香港時間 : 2022623日 (四) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星手機】「防水效果」廣告誤導　三星澳洲子公司遭判罰

科技 18:01 2022/06/23

分享：

分享：

據《路透社》報道，三星旗下多款Galaxy系列旗艦手機及中階手機，包括S7、S7 Edge、A5、 A7等7款手機，當時在手機門市及社交媒體平台上的廣告宣傳內容中，聲稱手機具備防水性能，可讓用戶於游泳池或海水中使用。

三星旗下Galaxy系列的旗艦手機及中階手機，因「防水效果」廣告出現誤導，於2019年遭澳洲數百名手機用戶向澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）投訴，並於同年向三星提出訴訟。澳洲法院日前亦就事件作出裁決，裁罰三星澳洲子公司需賠償1,400萬澳元（約7,561萬港元）。

【手機動向】全球十大手機銷售榜出爐 蘋果佔5席

7款手機未有具備防水性能

據《路透社》報道，三星旗下多款Galaxy系列旗艦手機及中階手機，包括S7、S7 Edge、A5、 A7等7款手機，當時在手機門市及社交媒體平台上的廣告宣傳內容中，聲稱手機具備防水性能，可讓用戶於游泳池或海水中使用。然而，實際上卻是相反。由於上述提及的手機在經過下水之後，導致手機無法正常使用，遭澳洲數百名手機用戶向澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）投訴，以廣告誤導手機防水性能為由，於2019年首次對三星澳洲公司提出訴訟。

【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能 可直接跳過CAPTCHA認證

澳洲消費監管機構在法院起訴三星後，三星澳洲公司已承認，當手機浸泡在水中或海中，將會導致充電接口被腐蝕。當手機於潮濕的狀況下充電，就會導致手機受損，甚至無法正常運作。

針對這宗案件，當地法院早前裁定，以誤導性廣告誇大手機可於水中使用的防水性能，判罰三星澳洲子公司需賠償1,400萬澳元（約7,561萬港元）。

【三星錢包】三星推全新「Samsung Wallet」 具備密碼存取、監控加密貨幣等五大功能

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭　合組「元宇宙標準論壇」
2022/06/22
【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭　合組「元宇宙標準論壇」
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
今日
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch

你可能感興趣

【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭　合組「元宇宙標準論壇」
13:00 2022/06/22
【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭　合組「元宇宙標準論壇」
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
今日 14:10
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
移動裝置 廣告 澳洲 Samsung

上一篇文章

【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能

下一篇文章

【數碼轉型】新世界發展夥香港電訊建立虛擬工作平台 針對大灣區業務

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
【手機動向】全球十大手機銷售榜出爐　蘋果佔5席
【手機動向】全球十大手機銷售榜出爐　蘋果佔5席
【Google手機】原型機走漏風聲　外媒爆料Pixel 7 Pro規格有兩大變化
【Google手機】原型機走漏風聲　外媒爆料Pixel 7 Pro規格有兩大變化
【遊戲熱話】不只PS5！　Xbox控制器於歐洲多國出現缺貨
【遊戲熱話】不只PS5！　Xbox控制器於歐洲多國出現缺貨
【元屯天大停電】網絡服務受影響　多個電訊商支援受影響市民
【元屯天大停電】網絡服務受影響　多個電訊商支援受影響市民
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款