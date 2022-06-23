【三星手機】「防水效果」廣告誤導　三星澳洲子公司遭判罰

▲ 據《路透社》報道，三星旗下多款Galaxy系列旗艦手機及中階手機，包括S7、S7 Edge、A5、 A7等7款手機，當時在手機門市及社交媒體平台上的廣告宣傳內容中，聲稱手機具備防水性能，可讓用戶於游泳池或海水中使用。

三星旗下Galaxy系列的旗艦手機及中階手機，因「防水效果」廣告出現誤導，於2019年遭澳洲數百名手機用戶向澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）投訴，並於同年向三星提出訴訟。澳洲法院日前亦就事件作出裁決，裁罰三星澳洲子公司需賠償1,400萬澳元（約7,561萬港元）。

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7款手機未有具備防水性能



據《路透社》報道，三星旗下多款Galaxy系列旗艦手機及中階手機，包括S7、S7 Edge、A5、 A7等7款手機，當時在手機門市及社交媒體平台上的廣告宣傳內容中，聲稱手機具備防水性能，可讓用戶於游泳池或海水中使用。然而，實際上卻是相反。由於上述提及的手機在經過下水之後，導致手機無法正常使用，遭澳洲數百名手機用戶向澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）投訴，以廣告誤導手機防水性能為由，於2019年首次對三星澳洲公司提出訴訟。

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澳洲消費監管機構在法院起訴三星後，三星澳洲公司已承認，當手機浸泡在水中或海中，將會導致充電接口被腐蝕。當手機於潮濕的狀況下充電，就會導致手機受損，甚至無法正常運作。

針對這宗案件，當地法院早前裁定，以誤導性廣告誇大手機可於水中使用的防水性能，判罰三星澳洲子公司需賠償1,400萬澳元（約7,561萬港元）。

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責任編輯：廖淑瑩

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