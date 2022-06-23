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【下半年展望】中泰國際：大市N型震盪上行趨勢　恒指波動區間介乎19500至24300點

股市 17:18 2022/06/23

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中泰國際預期，大市下半年將呈「N」型震盪上行趨勢，恒指波動區間介乎19500至24300點。

中泰國際研究部策略分析師顏招駿預計，下半年港股大市將呈「N」字型震盪上行趨勢，恒指波動區間介乎19500至24300點，相當於9.5至12倍的預測PE。他又預計，港股來自估值收縮的壓力將會減少，盈利預測下修幅度將逐步趨穩，但盈利底還需確認，預期港股未來兩年的每股盈利復合年增長率，大概可恢復至雙位數。

顏招駿指，針對互聯網行業不明朗的政策，以及疫情帶來的經濟下行壓力，都是打擊港股的主因，但互聯網行業監管風險漸減，穩增長政策加速出台，都加速了經濟及信心修復。

展望下半年，他認為港股今年的盈利下修動能開始放緩，儘管不排除其中個別行業因中報業績不及預期，導致盈利預期再度向下調，但相信盈利拐點已經離底不遠。預計未來12個月，消費、醫藥、互聯網行業將盈利增速最快。

看好高息股及互聯網龍頭等四條主線

不過顏招駿提醒，海外央行採取力度更大、更快的緊縮政策，導致金融條件收緊，將抑制港股估值上行空間，港股不容易出現全面牛市，更多以結構性行情為主。但隨著四季度美國經濟增長趨緩，衰退壓力漸增，且通脹前景更明朗後，他料儲局將不得不考慮放緩加息步伐，紓緩利率上行壓力，減輕對美股的壓制，故宏觀環境對港股及成長股較為友好。然而，由於儲局展開歷史上最大規模縮表，回收美元流動性，他警惕資金加速流出港元體系。

板塊方面，他看好具防禦屬性的高現金流、高股息板塊，例如煤炭、石油、電訊、銀行；以及受惠CPI與PPI剪刀差收窄的啤酒、乳制品、家電；以及政策預期好轉及經營效率優化的港股互聯網龍頭。此外，他亦對放寬常態化核酸限制後基本面修復，復蘇潛力較大的板塊看法正面，如CXO、餐飲、旅遊、汽車；中長期則繼續看好雙碳概念。

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