【IFEC】投委會發表2021-22年度報告 40%受訪者則希望藉短線投資快速獲利 數碼理財成為未來教育重點

投資者及理財教育委員會（投委會）近日（22日）發表2021-22年報，總結過去一年在香港推動投資者及理財教育的主要措施。本年的報告主題是「開展互動新里程」，報告在簡介投資者及理財教育的主要趨勢和發展同時，亦展示了投委會如何在2019冠狀病毒病疫情帶來的挑戰下，以數碼為首的多元化方式連繫大眾，持續提升香港市民的理財能力。

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投委會在去年內進行了三項主題研究，在零售投資者研究2021當中，投委會發現67%受訪零售投資者選擇以長期資本增值為投資目標，40%受訪者則希望藉短線投資快速獲利。30歲以下的年輕投資者對透過短線買賣快速獲利（55%）尤其感興趣。近半數受訪股票投資者（49%）指出，他們會透過社交媒體平台獲取投資資訊，有三分之一受訪者（33%）指他們在過去 12 個月內曾跟隨這些平台的資訊及貼士作出投資。反映港人投資氣氛仍然濃烈，而且更多透過數碼化方式獲取資訊。

另外，投委會亦總結了過去一年的重點工作，當中包括：為公眾及目標群組提供多元化宣傳及教育計劃，提升社交媒體參與率，因應市民關注的範疇，透過傳統及網上渠道，向大眾提供圍繞市場趨勢及熱門主題的教育以及進行持份者合作如舉辦「香港理財月2022」等。

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投委會總經理李婉秋女士表示：「社會環境轉變並迎來前所未有的挑戰，投委會將致力提供免費、方便和實用的投資者及理財教育計劃及資源，予個人、家庭及社會不同群組。透過推出的教育計劃、措施以及與跨界別持份者的合作，我們致力為市民帶來具意義及影響的投資者及理財教育，幫助他們明智理財，改善財務狀況。」

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記者：鄭日棱