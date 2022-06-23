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【數碼轉型】新世界發展夥香港電訊建立虛擬工作平台    針對大灣區業務    

科技 17:27 2022/06/23

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新世界發展科技及變革總監冼君行表示，數碼轉型對於打造企業韌性至為重要，與香港電訊成為戰略合作伙伴，讓公司可以實現香港和中國內地無縫的跨境溝通和協作，有助推動創新。

混合工作成為大趨勢，而新世界發展及香港電訊宣布組成戰略聯盟，加速新世界於香港及中國內地的業務生態圈數碼轉型。雙方會運用最新的雲端技術打造「Workplace for Tomorrow」，構建一個無縫跨境溝通和協作的嶄新虛擬工作平台，促進集團業務持續擴張。

【網絡安全】憂密碼安全性薄弱 報告：65%企業願意採用「無密碼認證」

新世界旗下位於不同地區的超過一萬名員工，將會運用該虛擬工作平台，建立一個設有完善通訊和協作工具的新樞紐。「Workplace for Tomorrow」可提升員工的流動性，推動團隊間的協作並提高生產力，讓不同用戶可遙距同步進行多項工作，並實現業務自動化，這亦符合新世界邁向無紙化環境和實現減少碳足跡目標的承諾。

【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南 禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox

採用SD-WAN技術減安裝時間

在今次戰略合作框架下，新世界的香港和跨境網絡連接功能將得以提升。香港電訊將利用最新配備接駁雲端功能的SD-WAN技術，把網絡擴展到具備多雲平台連接的全新據點。採用SD-WAN技術可以大幅減少在新地點擴張業務所需的網絡安裝時間，由昔日的三個月，減少至兩星期，有利新世界高速拓展其業務。

新世界發展科技及變革總監冼君行表示，數碼轉型對於打造企業韌性至為重要，與香港電訊成為戰略合作伙伴，讓公司可以實現香港和中國內地無縫的跨境溝通和協作，有助推動創新。是次合作亦有利於公司建構更具彈性的商業方案，應對千變萬化的營商環境，保持競爭優勢。

【網絡安全】旅行網絡犯罪興起 黑客盜竊里數獎勵積分

責任編輯：廖淑瑩

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