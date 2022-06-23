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【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居

理財智慧 17:26 2022/06/23

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獨自居住雖然更要節省開支，但又不想隨便裝修？近年興起、價錢相宜的「輕裝修」或許正正適合一人住戶。今期《精明裝修》介紹位於屯門掃管笏OMA OMA的新型私樓，單位實用面積為446平方呎，間隔為兩房一廳一廁加開放式廚房，是典型的新樓格局。業主是一位獨立自主的女性，雖然剛入手新屋，但已經有長遠的計劃。業主打算最初以自住為目的，居住一段時間後再放售投資，因此希望避免大動干戈、敲牆換地重新裝修，同時希望達到輕奢風的設計效果，所以採用「輕裝修」，當中沒有任何的工程，只須花費約30萬，費用只用於訂制及安裝家具。

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如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

「輕裝修」等於設計單調嗎？「輕裝修」的理念除了「輕裝修」還重視「重裝飾」。「輕裝修」下的家居可透過設置彈性而簡單的家具或佈置，塑造個人喜愛的設計風格，設計師指，由設計初期到完成裝修，都是與業主一同合作策劃的。設計師以業主喜歡的輕奢風為整體設計風格，在家具上運用了大地色系的光面焗油和石紋，再配合橡木色、白色及灰色來營造高貴優雅的氣氛，讓業主理想中的家得以實現。

甫入客廳，即見玄關位置設有一面大型全身鏡，令客廳看似更寬闊，提升單位的空間感。從玄關至客廳，設計師打造了多個大櫃，並以木條、玻璃及乳白光面板材分隔。玄關的大型儲物櫃是一大焦點，由於業主對儲物有頗大的要求，因此在門口附近打造儲物櫃，並選用淺色木飾條，櫃外設有兩個掛勾，讓屋主可用來掛大衣、圍巾、手袋等外出時需要穿脫的物品，旁邊更貼心地保留一點位置，設計一張連櫃的換鞋凳，方便屋主出入時換鞋，而凳下方空間亦可以用作收納。

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【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

業主有收藏的習慣，尤其喜愛珍藏各式碗碟，因此設計師在玄關櫃旁設置一個裝飾櫃，配上玻璃門，再在內部裝上射燈，展示各式碗碟珍藏品。裝修最花心思的設計是一旁的伸縮餐桌。香港家居空間有限，不想佔用太多空間，因此很多人會選擇靈活的伸縮餐枱，而此單位的客廳較狹窄，所以設計師選用了伸縮餐桌，以滿足業主的需要。

另外，在一旁的客廳位置，電視後方採用與伸展餐桌相近的乳白光面板材，下方製作燈槽，以淺色木修飾。而在對面的梳化位置，設計師打造灰色雲石紋特色牆，以呼應房間內的物料設計。

房間方面，家具板材的物料與客廳的柔和淺色系不同，房間以較深色的焗油及木紋作主色，設計師指，這是採用顏色作空間分隔，並石紋則貫通整個單位的設計，保持風格上的一致。房間內設置3個衣櫃，以滿足業主的收耐需要，並特意挑選一些材質及配件，如衣櫃旁邊的灰色雲石紋及金色條飾，將衣櫃融入房間的風格，更裝設一面全身鏡，不但可讓屋主配搭衣服時照鏡子，更可以折射光線，搭配天花板上暖黃色的燈光，能瞬間點亮暗灰色的空間。

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現時流行在家工作，簡約、光猛的工作環境可讓人集中精神，提升工作的效率，因此設計師將書房的色調統一為灰色。而在辦工桌的一旁，屋主定制了一個玻璃櫃，用作放置名貴香水及美妝用品，也方便屋主化妝打扮。

具體費用：

由於裝修過程中沒有任何工程及清拆，因此僅涉及全屋裝修連訂造家具費用約30萬元。

*資料及圖片由 De Stijl Interior Design 提供

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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