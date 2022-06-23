【企業裁員】東南亞多間初創現裁員潮 涉及數百名員工

據 CNBC 報導，隨著全球經濟放緩，在過去幾個月里，東南亞的初創企業有數百名員工被解僱，涉及至少六家科技公司，其中也包括新加坡電商平台蝦皮購物（Shopee）的母公司冬海集團 （Sea Limited）。

電商方面，Shopee母公司Sea Limited 已在紐交所上市，截至2021年底有67,300名員工，不過官方沒有透露多少員工受到影響。Shopee CEO 馮陟旻（Chris Feng）向員工表示，為提高運營效率並集中資源，該公司已經解僱了其食品配送和支付部門的員工，以及阿根廷、智利和墨西哥的團隊，包括支付業務 ShopeePay 和餐飲外賣業務 ShopeeFood。另外，馬來西亞電商平台 iPrice 在 6 月裁減了五分之一的員工。該公司表示，在裁員之前，它有 250 名員工。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

投資平台方面，創業投資公司 Openspace 合夥人 Jessica Huang Pouleur 表示，去年大量廉價資本湧入市場，讓該公司追求成長，招聘速度快速，未來幾個月可能會裁減更多員工。新加坡智能投資平台 StashAway 發言人表示，該公司在 5 月底和 6 月裁減了 31 名員工，佔員工總數的14%。總部位於新加坡的虛擬貨幣交易平台 Crypto.com 亦裁員 260 人，佔其員工總數的 5%，，亞太地區、歐洲、中東和非洲地區以及美洲等地區的員工受影響。

據指，有投資者表示，這是東南亞地區科技業裁員潮的開始。隨利率上升，經濟的不確定性迫在眉睫，迫使當地業界專注於獲利能力，而非快速成長。

【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩