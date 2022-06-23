新世界與香港電訊組戰略聯盟加速數碼轉型 建雲端跨境虛擬工作平台

新世界發展及香港電訊（06823）宣布組成戰略聯盟，加速在香港及內地的業務生態圈數碼轉型。雙方會運用雲端技術打造「Workplace for Tomorrow」，構建一個跨境虛擬工作平台，促進集團業務持續擴張。

香港電訊擁有豐富固網及流動通訊整合、系統集成及託管式服務的經驗，過去已協助不少來自不同行業的香港和中國內地企業，加快數碼轉型的步伐。今次，香港電訊將會為新世界提供一個利用微軟技術的嶄新虛擬協作平台，實現無縫跨境溝通和協作。

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新世界旗下位於不同地區的超過1萬名員工，將會運用該虛擬工作平台，建立一個設有 完善通訊和協作工具的新樞紐。「Workplace for Tomorrow」可提升員工的流動性，推動團隊間的協作並提高生產力，讓不同用戶可遙距同步進行多項工作，並實現業務自動化。這亦符合新世界邁向無紙化環境和實現減少碳足跡目標的承諾。

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新世界發展科技及變革總監冼君行表示，數碼轉型對於打造企業韌性至為重要，與香港電訊成為戰略合作伙伴，讓公司可以實現香港和內地無縫的跨境溝通和協作，有助推動創新。是次合作亦有利於我們建構更具彈性的商業方案，應對千變萬化的營商環境，保持競爭優勢。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新亦指，今次的戰略聯盟全方位支援新世界的數碼轉型旅程，除了豐富的數碼解決方案經驗，多元化的 EMS 會在網絡、雲端及網絡安全方面，為新世界提供以業務為先的技術支援，協助其於大中華，特別是大灣區推動數碼轉型。EMS 旨在為企業提供所有數碼轉型相關的服務，讓其可專注核心業務成功發展。

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記者：張以正