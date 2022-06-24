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最新全球最宜居城市排名出爐 大阪成前十唯一亞洲城市

環球社會熱點 08:05 2022/06/24

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經濟學人智庫（EIU）每年會公布全球宜居城市排名，2022年度報告已於周四（23日）公布。奧地利首都維也納時隔兩年後再度奪冠，而新西蘭最大城市奧克蘭則從去年榜首跌至第34位，成跌幅最大城市。頭10宜居城市中，僅得日本的大阪為亞洲城市。

2022年全球護照排名香港微升 兩亞州國家續登榜首 【下一頁】

受疫情影響，維也納在去年關閉博物館及餐廳，去年跌出頭10僅排12。但隨著防疫措施接觸，在新一年的排行榜上，維也納已重回榜首。報告指出，當地擁有穩定及良好的基礎設施，醫療服務良好，且有足夠文娛活動。

是次頭10排名

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而去年位居的榜首的奧克蘭（Auckland）則跌至34名，為是次排名最大跌幅，其首都威靈頓（Wellington）去年位居第4，今年同樣未入前十。機構去年指兩地去年受惠政府嚴格閉關政策，令民眾得以正常生活。

去年澳洲墨爾本（Melbourne）、布里斯本（Brisbane）、阿德萊德（Adelaide）及珀斯（Perth） 皆名列頭10，但今年除墨爾本外，其餘3市皆跌出頭10，分別位居第27、第30及第32。

英國21/22學年港人最愛升學校區 兩大熱點不入十大？ 【下一頁】

是次頭10排名中共6市位於歐洲，加拿大囊括3席非歐洲城市排名，包括第3位的卡加利（Calgary）、第5位的溫哥華及第8位的多倫多。亞洲城市僅得日本大阪上榜，和墨爾本並列第10。

法國首都巴黎則從去年的第23位升至第19位，比利時首都布魯塞爾則位列第24，英國倫敦位列第33，落後於曼徹斯特（Manchester）5名。西班牙巴塞隆拿（Barcelona）及馬德里（Madrid）分別排第35及43，意大利米蘭位居49，美國紐約市排列51。北京位列71，台北則位列第53，敘利亞首都大馬革士（Damascus）依然包尾。

受俄烏戰爭影響，機構是次排名並未納入烏克蘭首都基輔，俄羅斯首都莫斯科及聖彼得堡排名亦有下降。

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責任編輯：李俊儀

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