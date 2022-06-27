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【職場熱話】升職一定要請食飯？ 打工仔憂不請成罪人 被教訓「做人別這麼計較」

理財智慧 14:33 2022/06/27

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有時候做人不能太計較，如升職成他人上司請下屬食飯不但能打好關係，又能讓別人在往後更用心工作，算起來也是有好處的。近日就有網民在Facebook「奴工處」發文指自己升職，擔憂不請部門同事吃飯會成罪人，反被他人稱只是一個部門的同事都這麼計較，格局不夠，上不了大檯面。

樓主指在劇集會看見同事們會為了祝賀升職同事而請吃飯，但他公司是相反，有不明文規定被升的那位同事需要請整個部門同事吃Tea。由於升職是公開的事，不請就好像有罪，但整個部門整整十多人，因而稱難道劇集真的這麼不現實？

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有網民認為「那之前吃別人請Tea有沒有說不用？」、「請十多人都這麼肉痛，真是上不了檯面」、「你吃過人家Tea，到自己便人很合理，一千元都不用，別這麼計較」。

【職場熱話】如何對付工作上「小人」？ 有打工仔提議帶錄音筆返工 反被質疑「被害妄想症」下一頁

亦有網民指「我聽過新同事過試用期也要請吃飯」；有人則稱「馬上辭職不用請」、「支持你帶頭停止這個不合理的不明文規定」。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露 

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責任編輯：陸盈希

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