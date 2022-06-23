【港元定存】港元定存長息突破3厘 存20萬388天賺息6378元

▲ 華僑永亨昨推388天享3厘的超高息，為首個長息突破3厘。

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正當金管局不斷接錢，港元定期存款的搶存戰加劇，令破頂息再湧現。單以今天（6月23日）計，暫有5間中小行加息，包括工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）重手加1年期息率0.68厘，新息率至1.88厘，信銀國際及大眾財務則加中長息，招商永隆及建行亞洲更全面上調短中長息。

不過，最吸睛的是，華僑永亨於昨天（22日）新推388天享3厘年息，以起存額為20萬元計，全期賺息約6378元。自從滙豐（HSBC）於本周一（20日）加息後，至今已有多間大小行迎戰還擊，包括渣打香港 （02888） 調高1年期息率0.05厘至2.4厘，此息率冠絕發鈔行，星展等亦追趕加息快車。專家料半年結前業界仍全方位搶存，尤其是力吸新錢，當中又以中小行最勇進。

華僑永亨3招齊發，除了推3厘超高息外，又新增218天有2.25厘年息，且大加1年期息率0.35厘至2.8厘，跟富邦看齊膺亞軍。信銀國際更進取，大幅上調1年期息率0.35厘至2.85厘，頓變全城最高的1年息。

目前不少定期存款已超逾綠債 （04252） 2.5厘的包底息，如富邦3個月享8.88厘年息，集友7天年息有5.8厘，招商永隆剛上調兩年期年息0.1厘至2.7厘，1年期息率亦加0.1厘至2.6厘。

此外，綠債今天現仍潛水，收報99.25元，再創上市新低。惟專家不建議在現水位蝕讓綠債轉投定存，因綠債隨時可在港交所 （00388） 買賣，轉身的靈活度遠勝定存，後者須在存期內縛死一段時間，否則蝕息或手續費，個別銀行甚至不允定存客中途退場。

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，一般來說，會視綠債為中長線投資，若捧場客的流動性充裕，實不應隨便沽售。雖然現時市場上部分定期存款或高於綠債的最低保證息率，但年期與綠債有別。

溫傑拆解，首先綠債是3年期，鎖定了3年期的息率。再者，流動性方面，散戶可根據市價而隨時把綠債沽售出，相對上是進可攻（當通脹上升），以及退可守（突然需要資金）。

溫傑補充，事實上，投資者普遍只持有3到4手綠債，可考慮用其他閒資作定存安排，且預計短期內綠債約在99.5元附近水平上落，暫時未必可重上發行價100元。

業界相信即使中小行以超高息搶存，在牌面上不至於蝕息。何況信銀國際今天亦大加1年美元定期存款息率0.75厘至3.35厘，為全城最高息，且較該行1年港元定存息2.85厘高，中資行大可作掉期，賺取港美息差。

另方面，金管局自5月至今累計接錢千億元，令明天（25日）銀行總結餘僅約2333億元。1個月拆息已13連升，今報0.823厘，創兩年新高；1年期報3.28厘，續創海嘯後新高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪