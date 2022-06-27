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【職場熱話】上班一星期有意辭職 工作人事不似預期 打工仔：如何確定工作不適合自己？

理財智慧 13:33 2022/06/27

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不知各位打工仔怎樣才會決定辭職呢？是考慮工作前景、薪金、還是人際關係？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指上班一星期便想辭職，因為各方面都不如預期，但有相同公司不同部門的朋友卻稱他們工作氣氛不錯，因此不知是否自己還沒適應，他亦想知道到底怎樣才能確定工作真的不適合自己。

樓主指剛轉新工一個星期，無論環境、人事和工作內容都覺得不像預期，也不像會有改變。自己年紀不小，有四五份全職工作經驗，沒試過第一天工作便想走，但又覺得可能只是還沒習慣。公司有很多部門，有朋友在其他部門說同事氣氛很好，工作內容都有趣，未來能轉部門便會不一樣，不過也是一年半載後的事。他因而想知有沒有人很快辭職，怎樣確定工作真不適合自己？

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有網民認為「從四樣東西取捨：人事、工資、滿足感、公司前景。如沒金錢壓力，建議辭職。你怎知道其他部門一年後有沒有人事變動？」、「我也是找了新工，怎知人事和老闆差、工作和預期不同、工資又普通，不夠一個月便辭職，但仍覺得是明智決定」。

【職場熱話】老闆欲聘舊同事 其為人小氣愛說他人壞話 打工仔無法阻止感無奈下一頁

亦有網民指「有辭職的心便快點找工作，不然工作半年再找工作，就會被人問長問短」；有人則稱「你對環境、人事那麼多期望，不如自己開公司聘請自己」。

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責任編輯：陸盈希

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