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【基金看法】外資信心回歸　摩根資產管理看好中資科網股與內房國企

股市 16:41 2022/06/23

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摩根資產管理看好中資科網股與內房國企。

外資對中國科技股信心回歸，摩根資產管理指，中國科技股將受惠監管放鬆及估值吸引兩大因素。摩根資產管理執行董事兼大中華區投資組合經理Rebecca Jiang指，中國監管當局對科技股的障礙已清除，而宏觀政策亦為科技行業提供支持。她續指，圍繞互聯網行業更清晰的監管框架，對該行業是正面因素，又認為最壞時間已過。

即使中國科技行業監管風暴長達1年時間仍未完全消退，Jiang的基金仍繼續保持大部份科技股持倉，原因是該行業能夠為客戶提供重要價值，其基金今年亦有買入阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618）

此外，Jiang亦有在其他被打壓的內地行業，如內房股之中，尋找投資機會。Jiang認為，內房監管能夠加速市場整合與市佔率增長，尤其是對於營運較保守的國有發展商龍頭，故其基金亦有增持該板塊。與此同時，包括基建與新能源在內的政策受惠股，亦是她尋找機會的範圍。

整體中國股票方面，Jiang指不論是從環球資產分配的角度還是單獨而言，中國資產看來都很吸引，尤其是考慮到其之前的下跌幅度。

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