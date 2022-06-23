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【多圖】日出康城凱柏峰I　連裝修兩房示範單位　時尚設計營造愜意空間

股樓投資 16:35 2022/06/23

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由信置、嘉華及招商局置地合作發展，位於將軍澳日出康城第11B期凱柏峰I，昨（22日）公布首張價單，一房折實入場價由619.5萬元起。發展商今（23日）開放全新連裝修兩房單位予傳媒。

日出康城凱柏峰I連裝修示範單位

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是次開放的示範單位，以凱柏峰I第1座（1A）28樓F室為藍本，實用面積459平方呎，為兩房開放式廚房間隔，外連38平方呎露台。單位客飯廳呈長方形，間隔方正實用，可擺放四人飯枱，客廳亦有充足位置擺放起居家具，並連接露台，露台更設有吊椅。單位整體以棕色調設計，設計師將客飯廳與客房之間的間隔牆改為六角形主題屏風，突顯時尚感。

示範單位客房設計為兒童睡房，放置睡床後仍可擺放衣櫃及椅桌；至於主人房空間亦闊絡，放有雙人床、梳妝台及衣櫃位。兩個房間均與客廳同向，望景一致，且客廳及睡房均配以玻璃幕牆窗戶，採納更多自然光線，營造開揚明亮的感覺。發展商另開放無改動（交樓標準）示範單位，詳見︰日出康城凱柏峰I樓書面世　兩房示範單位開則四正實用【下一頁

首張價單︰日出康城凱柏峰I推出首批128伙　一房折實619.5萬入場　發展商︰超級開心價【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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