  • 31°C
香港時間 : 2022625日 (六) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】公司管理層變天 需隨時候命和加班 打工仔因著緊身體欲請辭

理財智慧 14:33 2022/06/24

分享：

分享：

雖然說上班一定辛苦，但若然工作要隨時候命，又要瘋狂加班就不是人人都能接受。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自從公司總經理辭職，原本負責內地的副總裁來港接手工作，不但多了工作量，還要不停加班和隨時候命回覆上司短訊，因此為了健康著想，捨不得好同事也決定要辭職。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【職場熱話】準時下班有罪？ 完成工作卻不好意思離開 打工仔稱Off Work Shaming下一頁

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識 

有網民認為「全部集體辭職，等他自己做或者他請奴隸來做」、「現在哪有工作會叫人隨時候命？奴隸制度復活？年資和經驗夠，時機到便辭職吧」、「要時工資不差得遠，身體更要緊」。

亦有網民指「別人晚上找你，你一定要晚上回覆？有重要事就直接打給你，用電郵就是不趕時間。自己不懂得分輕重，煩惱和辛苦是自找」、「又是找人笨公司」。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
工種 香港經濟日報 辭職 職場文化 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
受惠放寬按保及北都計劃　中原：未來嘉湖山莊與太古城呎價差距收窄到四成或以下
受惠放寬按保及北都計劃　中原：未來嘉湖山莊與太古城呎價差距收窄到四成或以下
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
信義玻璃信義光能同發盈警 料中期盈利倒退逾三成
信義玻璃信義光能同發盈警 料中期盈利倒退逾三成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款