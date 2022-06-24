【職場熱話】公司管理層變天 需隨時候命和加班 打工仔因著緊身體欲請辭

雖然說上班一定辛苦，但若然工作要隨時候命，又要瘋狂加班就不是人人都能接受。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指自從公司總經理辭職，原本負責內地的副總裁來港接手工作，不但多了工作量，還要不停加班和隨時候命回覆上司短訊，因此為了健康著想，捨不得好同事也決定要辭職。

樓主經歷：

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【職場熱話】準時下班有罪？ 完成工作卻不好意思離開 打工仔稱Off Work Shaming【下一頁】

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有網民認為「全部集體辭職，等他自己做或者他請奴隸來做」、「現在哪有工作會叫人隨時候命？奴隸制度復活？年資和經驗夠，時機到便辭職吧」、「要時工資不差得遠，身體更要緊」。

亦有網民指「別人晚上找你，你一定要晚上回覆？有重要事就直接打給你，用電郵就是不趕時間。自己不懂得分輕重，煩惱和辛苦是自找」、「又是找人笨公司」。

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責任編輯：陸盈希