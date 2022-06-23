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【汽車股】 李克強撐汽車消費！ 國常會料今年汽車消費增2,000億 汽車股再發力

股樓投資 16:24 2022/06/23

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中央促加大支持汽車消費政策，政策實施預測今年增加汽車及相關消費約2,000億元人民幣，一眾汽車股應聲急彈。吉利汽車（00175）為今日（23日）表現最好藍籌，一度升逾一成，高見17.26元，收報16.84元，仍升7.4%，成交額29.8億元；比亞迪（01211）收報310元，升4.5%，成交額30.3億元。

同場加映﹕【青姐話】水輪流轉 久旱逢甘露

傳統車股長城汽車（02333）、東風集團（00489）、廣汽集團（02238）、北京汽車（01958）升幅介乎3.1%至6.2%。另外，汽車新勢力中，理想汽車（02015）升至歷史高位，收報154.2元，大升9.4%；小鵬汽車（09868）同樣升近一成，報127元；蔚來（09866）則升5%。

【大行報告】 花旗料2025年新能源車滲透率升至60% 呢隻車股為行業首選【見下頁

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國務院總理李克強主持召開國務院常務會議時表示，促消費政策能出盡出，進一步釋放汽車消費潛力。會議強調﹕第一，活躍二手車市場，即促進汽車更新消費，對小型非營運二手車，8月1日起全面取消遷入限制，10月1日起轉移登記實行單獨簽注、核發臨時號牌。第二，支持新能源汽車消費，車購稅應主要用於公路建設，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置稅政策延期問題。第三，完善平行進口政策，支援停車場建設。預計年內增加相關消費約2,000億元人民幣。

同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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記者：郭秀慧

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港股 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 北京汽車（01958） 吉利汽車（00175） 汽車股 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238）

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