【職場熱話】𣎴要替家人親戚工作？ 被看少且不受尊重 獲他人認同：「做生不做熟」

有人認為在家人親戚公司工作相對上能獲得更多好處，但現實又是否真的如此？會否有更高要求？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己替家人親戚工作，不但被罵得連基本尊重都沒有，更會被看低，認為在這裡工作就是因為出去也沒有人聘請，因而感到不滿，若不是對方開口讓他幫忙他也不會做，不只工資低，還要每天工作。

樓主經歷：

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有網民認為「找第二份工。說勞工法例也可以不用賞臉，而且議價能力較高」、「我也是在家人公司做，他們整天覺得在施捨我，對著他們好難熬」、「親戚找你等如找廉價勞工」。

亦有網民指「一向都是做生不做熟，除非是太子爺或者很熟的人」、「其實還是看他人品和你關係而已」；有人則稱「之前幫親戚做兼職，基本上處理小事，不用接觸其他人，下班有時還會送我回家，不過工資當然不高」。

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責任編輯：陸盈希