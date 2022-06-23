立陶宛批俄稱飛地被封鎖講大話 已準備應對俄報復

立陶宛被指對俄羅斯外飛地（exclave，與本國分離的領地）加里寧格勒州實施鐵路封鎖管制，導致兩國關係緊張。立陶宛總理希莫尼特強調，俄羅斯民眾仍能自由穿越立陶宛領土前往加里寧格勒，僅1成俄方貨運受影響。

俄被禁向飛地運貨 警告要令立陶宛人都感到痛 【下一頁】

立陶宛上周六（18日）宣布限制受歐盟制裁的俄羅斯貨物經立陶宛進出加里寧格勒（Kaliningrad），俄羅斯批評立陶宛決定非法及不可接受，揚言會作出相應回應。

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）指摘俄方「講大話」，稱立陶宛從未封鎖俄邊境鐵路，乘客可自由乘搭鐵路穿越立陶宛領土，往來俄羅斯及加里寧格勒州，強調只有1成俄貨運及禁令影響。

莫尼特續稱，立陶宛正遵守歐盟對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁措施。歐盟高級官員亦指，俄羅斯聲稱被封鎖的言論屬子虛烏有。

立陶宛禁俄飛地運貨過境 加里寧格勒人搶購物資 【下一頁】

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周三（22日）向《路透社》表示，立陶宛已準備應對俄羅斯不友好回應，包括可能切斷供應波羅的海國家的BRELL電網系統連接。瑙塞達同時相信，立陶宛屬北約成員國，俄羅斯不會貿然對其採取軍事行動。

他表示，立陶宛將按照歐盟分階段制裁措施，逐步擴大禁運加里寧格勒貨物清單。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明