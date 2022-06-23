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【互聯網醫療】高盛：互聯網健康平台或需分離第三方藥品銷售業務　京東健康及阿里健康估值或分別下調11%及3%

股市 17:08 2022/06/23

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高盛：互聯網健康平台或需分離第三方藥品銷售業務　京東健康及阿里健康估值或分別下調11%及3%

中國藥監局上月初起就《藥品管理法》的修訂草案征求意見，當中第83條列明，第三方平台不可直接參與藥品網絡銷售，需要備案才可提供網絡銷售服務。針對是次監管所關注的第三方平台這一對象，包括京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241） 以及平安好醫生 （01833） 等互聯網醫療股份或再面臨監管風口。

高盛表示，有關政策的實施仍未有具體時間表，因此現階段政策暫不會對上述公司有直接的營運影響。但針對有關新條文，目前其中一個焦點是如何劃分第三方平台，在藥品銷售過程中所涉及的要求和責任。這一疑點或會導致有關公司將平台自營及第三方業務分離，以符合有關監管要求。

京東健康約34%的平台淨交易額來自藥品銷售

高盛指，京東健康約34%的平台淨交易額來自藥品銷售，第三方業務的藥物銷售收入佔比或達4.5%，因此若公司第三方業務（3P）最終受新法例影響，這部分收入在估值模型中刪除，預計公司估值將下調11%。

針對阿里健康，高盛預計該公司有19%的收入來自藥品銷售，而來自第三方業務藥物銷售的收入佔比約為1.5%，若將有關收入移除，阿里健康的估值或將較現時下調3%。

平安好醫生藥品銷售僅佔收入較小部分

該行又指，平安好醫生對比同行，藥品銷售僅佔公司收入較小的一部分，而根據公司自己重申，目前已經通過不同法人實體建立不同的業務運營，包括分離市場銷售和自營藥物銷售，因此平安好醫生或已經滿足監管機構的要求。

根據《藥品管理法》第83條，第三方平台需備案才可提供網絡銷售服務，但不得直接參與藥品網絡銷售；以及對藥品信息進行監察，管理交易行為，保存藥品展示及交易管理信息。

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