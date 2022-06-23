【職場熱話】原獲老闆賞識答應提攜 反被指責不知足 打工仔眼看機會流入他人手中感無奈

打工仔當然想升職加薪，尤其當上司親口答應會升職，工作自然更落力。若然上司反口，也挺讓人失望。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指工作5年，原本上司高層都看好他的工作能力，老闆也說過會給他機會，怎料過後卻指責自己不知足又不懂進退，因而感到無奈，明明是對方親口說給機會，現在卻反口，把機會給了別人而不服氣。

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【職場熱話】找錯錢要賠償？ 離職時上司要求償還公司所有損失款項 打工仔質疑非其過失感無奈【下一頁】

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有網民認為「職場上一天未升職，都別這麼天真相信」、「老闆就是知道你手停口停才會壓榨你，魚不過不會胖，努力找工作吧」、「老闆只會升他自己親信，有利用價值才是員工」。

亦有網民指「要注意自己情緒問題，走或留也不是問題，身體最重要」、「我之前也試過，轉工後便升了兩級」、「做人不是為工作，要學懂豁達」；有人則認為「這麼有能力和本事又找不到工作？每人都覺得自己懷才不遇，有本事就跳槽，找不到工作就繼續準時上班」。

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責任編輯：陸盈希