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【機械人】亞馬遜推首個全自動倉庫機械人　減低員工受傷風險

科技 11:00 2022/06/24

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Proteus配備了更先進的安全、感知和導航技術，因此在工作時可自主地在人類之間周圍移動。（Amazon）

電商巨頭亞馬遜（Amazon）對員工的職業安全指引，一直深受外界關注。為減低倉務員工的工傷風險，亞馬遜宣布引入首個全自動倉庫機械人Proteus，輔助員工處理倉務運送等工作。

可自主移動   與人類一起工作

Proteus是由亞馬遜旗下子公司Kiva Systems製造。亞馬遜表示，該公司的最終目標，是建立與人類「一起工作」的倉庫機械人，而不是取代人類。

【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡

有別於其他倉庫機械人，Proteus配備了更先進的安全、感知和導航技術，因此在工作時可自主地在人類之間周圍移動，也不必被限制在特定區域工作。

Proteus首先會用來處理亞馬遜貨倉中的「非自動輪子車」GoCarts。Proteus可直接移動到GoCart下方，然後把它抬起來，並將它帶到需要去的地方，這將有助減少員工手動搬運重物的情況。

【無人機】發表近十年終有消息！  Amazon無人機送貨服務今年於加州試運

亞馬遜還表示，現正研發一個名為「Cardinal」的機械人手臂原型，可處理重達50磅的包裹；而且透過人工智能（AI）和電腦視覺（Computer Vision），能夠在一堆包裹中選擇其中一個包裹，將它提起並閱讀標籤，然後準確地將其放入GoCart。亞馬遜預料這自動化流程，將會加快包裹的處理時間。

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責任編輯：陳卓賢

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