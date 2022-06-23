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【Meta】Facebook Pay改名Meta Pay　朱克伯格冀錢包增通用性

科技 16:07 2022/06/23

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Facebook創辦人朱克伯格最近宣佈，將Facebook Pay改名為Meta Pay，以增加錢包的通用性。而Facebook Pay原本的付費、捐款、轉錢等功用仍然存在。

不少科技公司設有自家付費服務，而社交平台Facebook早於2019年底於美國推出Facebook Pay服務。Facebook Pay原先讓用戶透過連結信用卡，方便在Facebook內進行付費。

【元宇宙潮流】Meta推元宇宙名牌時裝 Facebook、IG都適用

Facebook創辦人朱克伯格最近宣佈，將Facebook Pay改名為Meta Pay，以增加錢包的通用性。而Facebook Pay原本的付費、捐款、轉錢等功用仍然存在。

朱克伯格表示，Meta Pay將成為用戶在虛擬世界中購買或創作的物品的存放地點。無論用戶登入哪個元宇宙服務，只要打開錢包就能在找到用戶放在其內的「資產」。朱克伯格承認這種通用性，需要一段長時間才能達成，但強調Meta Pay可以為用戶提供更好的體驗，並為創作者帶來更多的機會。

【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭 合組「元宇宙標準論壇」

【網絡性暴力】Meta夥女權組織風雨蘭推出新平台 遏止私密影像流出

責任編輯：廖淑瑩

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