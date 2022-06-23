【二手樓價】孝順買家「Full pay」買樓贈母　萬寶大廈兩房352萬易手

近年，不少年輕人靠父母資助置業，但屯門萬寶大廈新錄子女買樓贈母親的成交。利嘉閣地產梁桂華說，麗寶大廈中高層G室，實用面積248平方呎，兩房間隔，外望東南，原開價358萬元，放盤不足72小時，即以352萬元易手，實用呎價約14,194元。

梁桂華續說，買家為區內業主，見單位內籠新淨企理，加上擁東南開揚海景，所以決定「 Full pay」購入作母親安居之用。代理透露，屋苑目前有6個單位放盤，入場價350萬元起。

資料顯示，原業主於2018年11月以315萬元購入上址，持貨8年，現帳面賺37萬元，物業期內升值約11%。

示範單位︰日出康城凱柏峰I樓書面世 兩房示範單位開則四正實用【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機