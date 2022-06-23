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【二手樓價】孝順買家「Full pay」買樓贈母　萬寶大廈兩房352萬易手

股樓投資 16:18 2022/06/23

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近年，不少年輕人靠父母資助置業，但屯門萬寶大廈新錄子女買樓贈母親的成交。利嘉閣地產梁桂華說，麗寶大廈中高層G室，實用面積248平方呎，兩房間隔，外望東南，原開價358萬元，放盤不足72小時，即以352萬元易手，實用呎價約14,194元。 

梁桂華續說，買家為區內業主，見單位內籠新淨企理，加上擁東南開揚海景，所以決定「 Full pay」購入作母親安居之用。代理透露，屋苑目前有6個單位放盤，入場價350萬元起。 

資料顯示，原業主於2018年11月以315萬元購入上址，持貨8年，現帳面賺37萬元，物業期內升值約11%。 

示範單位︰日出康城凱柏峰I樓書面世　兩房示範單位開則四正實用【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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