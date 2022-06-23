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【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能

科技 19:00 2022/06/23

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IKEA Kreativ可讓消費者透過拍攝家居後，一鍵清除現有的傢具，以便透過虛擬方式貼上IKEA的產品，來預視效果。

在iPhone 12 Pro、13 Pro系列，以及iPad Pro的相機中，有個名為LiDAR的特殊感應器，能夠讓裝置快速獲取空間資訊。IKEA最近在自家App中，加入IKEA Kreativ功能，善用LiDAR技術，令家居虛擬化更精準，助客戶購買心頭好。

【虛擬商機】亞馬遜推AR試鞋功能 網購前可虛擬試穿

LiDAR(Light Identification Detection And Ranging)，利用光來探測以及判斷距離。IKEA Kreativ可讓消費者透過拍攝家居後，一鍵清除現有的傢具，以便透過虛擬方式貼上IKEA的產品，來預視效果。如果用戶的移動裝置或iPhone未有內置LiDAR，甚至是網頁版本，也能使用IKEA Kreativ功能。

不過虛擬化空間的過程會與之前的IKEA Place app一樣，要手動拍攝廣角相片，再讓App自動合成和計數尺寸等。如果你想要由零開始，IKEA也提供50組新的 3D示範單位，看哪些傢具及裝潢風格比較合適。

【無人機】發表近十年終有消息！ Amazon無人機送貨服務今年於加州試運

如果移動裝置或iPhone是沒有LiDAR，則需要使用IKEA Place app。用戶可手動拍攝廣角相片，再讓App自動合成和計算尺寸等。如果你想要由零開始，IKEA也有提供50個新的3D示範單位，看哪些傢具及裝潢風格比較合適。

【黑膠唱片機】IKEA鎖定黑膠發燒友 夥瑞典EDM樂團推黑膠唱片機

責任編輯：廖淑瑩

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