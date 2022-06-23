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【TMT行業】羅兵咸永道：疫情拖累香港娛樂及媒體行業今年增速　料未來5年複合增長率3.5%　互聯網廣告成為最大推手

股市 15:58 2022/06/23

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羅兵咸永道發布 《2022至2026年全球娛樂及媒體行業展望》報告，稱香港娛樂及媒體行業在經歷2021年的反彈後，預計2022年香港娛樂及媒體行業整體入輕微增長5%至95.4億美元，未來五年複合年增長率為3至5%，低於全球的4.6%，至2026年達到110億美元。

羅兵咸永道中國内地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，香港娛樂及媒體行業在2021年受疫情重創後反彈，但2022年受第五波疫情打擊，預計增長將再次放綬，尤其是電影和貿易展覽會由於受到疫情及通關受阻的影響，增速將更加綬慢。不過，邱麗婷提到，即使香港沒有疫情，但作為成熟經濟體，增速一般較全球水平慢。

疫情拖累今年香港票房增長

報告指出，去年香港互聯網廣告總收入為14億美元，預計未來五年複合年增長率為7.5%，達到20.1億美元，原因是5G應用加速數碼廣告發展。

今年第五波疫情拖累電影院關閉數月，報告預計，今年香港票房增長將會停滯，預計2024年才有望超越疫情前水平，2026年增加至2.69億美元。

羅兵威永道思略特 (Strategy&）中國管理諮詢部執行總監李金預計，元宇宙與非同質化代幣（NFT）將極大改變今後互聯網生態，並為媒體及娛樂行業帶來重大改變，認為香港也具備相關發展潛質，包括其高度發展城市及商業基建設施，以及完善的法律及金融系統，有助孵化相關項目等。

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記者：李哲毅

對於近期加密貨幣市場及NFT價格下滑會否拖累市場發展步伐，李金認為，市場降溫短期無可避免影響元宇宙及NFT項目採納速度，但同時是好機會讓重新研究及認識元宇宙及NFT，認為未來發展趨勢不變。

經濟 廣告 虛擬貨幣 元宇宙 NFT 羅兵咸永道 媒體 廣告 娛樂行業 金融

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