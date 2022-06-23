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【英鎊定存】英鎊短存息最高12.88厘 中銀料英國8月加息半厘

15:48 2022/06/23

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英國的通脹驚人，5月份CPI升9.1%，市場憧憬英倫銀行將擴大加息。

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英國昨（6月22日）公布5月份通脹升9.1%，創40年新高，令市場不斷押注英倫銀行將提速加息，冀遏止通脹失控，今天（23日）刺激滙豐（HSBC）的股價反彈，渣打香港 （02888） 卻較反覆，英鎊也在低位反彈，現滙約為1.22。中銀香港 （02388） 的專家料英國於8月議息將加息0.5厘。不過，大行花旗卻料下半年英國只加3次息，每次加0.25厘，明年或掉頭減息。

盡管中美兩大名家對英國的加息預測呈分歧，但一致看淡英鎊。花旗料3個月內英鎊有機跌穿1.2關，乍現1.18新低。中銀香港建議當鎊滙跌至1.15或以下，不妨分注吸納。

中銀香港投資管理首席交易員王兆宗昨晚回應本報查詢指，英倫銀行自去年12月一直採取循序漸進的加息步伐，務求減輕對經濟的影響。英國4月份GDP按月跌0.3%，但5月份通脹按年升9.1%，加上聯儲局等其他央行偏向採取進取的加息行動，令英倫銀行步入兩難局面。近日英國13家鐵路營運公司合共超過5萬名員工進行全國罷工，為1989年以來最大規模，若最終資方決定以加薪解決工潮，將引致英國通脹進一步急升。

英5月CPI按年升9.1% 續創40年高【下一頁

王兆宗又說，英國為淨進口國，英倫銀行或未能承受英鎊下滑而帶來的通脹壓力，無可奈何之下很可能需跟隨其他主要央行加快加息步伐，預期英倫銀行於8月會議將加息50點子，並於餘下3次會議再加息50點子，累加100點子至2.25厘。他預計2023年息口會保持穩定，倘若通脹受控甚至會掉頭減息。

王兆英預計，英鎊兌美元年內高位1.37已於1月份出現，餘下時間將於1.15至1.25美元區間運行。若英鎊跌近2020年低位1.15美元以下，可考慮分階段吸納。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢指，該行傾向預期英倫銀行於8月、9月及11月，分別再加息25點子，年底利率或升至2厘。短期風險是英倫銀行可能仍較傾向鷹派，但2023年減息機會或較進一步加息機會大。廖嘉豪料，英鎊兌美元於3個月內下試1.18低位，未來半年到1年重上1.2關，兩年的長期目標為1.28。

1個月港元定存息最高5厘【下一頁

問及英國鐵路工人正號召30年來最大罷工，對其經濟的影響。廖嘉豪認為，近期英國的高通脹，或令工人對增加工資有需求，但程度可能有限，預計英國政府會盡力反對大規模的加薪要求。

英倫銀行剛於上周四（16日）加息0.25厘，自去年底已連續5次調升政策利率至1.25厘。分析指在能源危機等高通脹下，英國經濟已陷衰退，而英倫銀行下次議息時間將是8月4日。

專家建議，對英鎊有需要者，只宜在現水位小注低吸，再趁港銀早前爭相加英鎊存息開立定存先賺息，，例如上商提高1年期英鎊定存息率0.1厘至1.3厘，跑贏星展同期的1.2厘，但不敵大眾銀行的1.5厘。

其他英鎊定存存期息率方面，倘以1個月年息來看，花旗以2.5厘膺高息王。至於7天年息計，集友現為10厘，中銀香港及滙豐皆有11厘，恒生 （00011） 及南商為12厘，而富邦則以12.88厘為全城最高息。不過須注意，不少特惠息將於下周四（6月30日）到期，暫未悉會否順延截止大限。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

通脹 加息 美國聯儲局 英倫銀行 英鎊 外幣定期存款 定期存款

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