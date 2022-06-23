  • 33°C
香港時間 : 2022623日 (四) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國女子被禁錮用外賣app求救 餐廳報警助脫險

環球社會熱點 16:05 2022/06/23

分享：

分享：

美國一名女子早前被他人禁錮，但她聰明地利用電話的外賣應用程式中的附加指示功能，希望店家幫忙報警。最終，經過當地警方搜索及調查後，終於順利救出女子。

美國調查揭記者和讀者脫節 自我感覺過好 【下一頁】

美國哥倫比亞廣播公司報稱，24小時營業的紐約餐廳Chipper Truck Cafe於周日（19日）清晨5時經外賣平台Grubhub接獲一張訂單，當中的附加指示中寫道，

「請報警，請不要太明顯。」（Please call the police...please don't make it obvious.）

餐廳隨即報警，其後在社交網站Facebook發文表示，經過5小時被挾持後，叫外賣的人士終於獲救。

鄰居大媽亂入剷草破壞婚禮 噪音打斷新郎新娘誓詞 【下一頁】

紐約市警方表示，同日早上約6時20分抵達外賣地址，並順利救出兩名分別年約40多及24歲女子。警方表示事件中拘捕32歲男疑犯羅亞爾（Kemoy Royal），控以強暴﹑非法傷人﹑非法藏有武器及襲擊等罪名。

叫外賣的24歲女子事後向警方表示，羅亞爾強暴﹑虐待及非法禁錮自己。當她獲准用電話叫外賣時，便利用附加指示求救。外賣平台力讚餐廳的舉動，並發出5,000美元（約3.89萬港元）以茲獎勵。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
今日
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料
2022/06/22
Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料
27歲美女畫家戀77歲畫廊老闆 爺孫戀轟動藝術界
2022/06/22
27歲美女畫家戀77歲畫廊老闆 爺孫戀轟動藝術界
英前實習警快測畫紅線扮確診 畫功太差被上司拆穿
2022/06/22
英前實習警快測畫紅線扮確診 畫功太差被上司拆穿
美雙胞胎姐妹太有默契 預產期隔1個月仍同日生仔
2022/06/22
美雙胞胎姐妹太有默契 預產期隔1個月仍同日生仔

你可能感興趣

英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
今日 08:05
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料
18:18 2022/06/22
Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料
27歲美女畫家戀77歲畫廊老闆 爺孫戀轟動藝術界
14:15 2022/06/22
27歲美女畫家戀77歲畫廊老闆 爺孫戀轟動藝術界
網絡熱話 罪案 社交平台 美國 餐廳 紐約 外賣

上一篇文章

立陶宛批俄稱飛地被封鎖講大話 已準備應對俄報復

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

27歲美女畫家戀77歲畫廊老闆 爺孫戀轟動藝術界
27歲美女畫家戀77歲畫廊老闆 爺孫戀轟動藝術界
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料
Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料
【烏克蘭戰爭】澤連斯基望成歐盟候選國 G7料宣布增對俄措施（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基望成歐盟候選國 G7料宣布增對俄措施（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間16:00）
阿富汗6.1級地震逾千人死 500公里外都感震動 （第四版）
阿富汗6.1級地震逾千人死 500公里外都感震動 （第四版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款