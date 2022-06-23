美國女子被禁錮用外賣app求救 餐廳報警助脫險

美國一名女子早前被他人禁錮，但她聰明地利用電話的外賣應用程式中的附加指示功能，希望店家幫忙報警。最終，經過當地警方搜索及調查後，終於順利救出女子。

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美國哥倫比亞廣播公司報稱，24小時營業的紐約餐廳Chipper Truck Cafe於周日（19日）清晨5時經外賣平台Grubhub接獲一張訂單，當中的附加指示中寫道，

「請報警，請不要太明顯。」（Please call the police...please don't make it obvious.）

餐廳隨即報警，其後在社交網站Facebook發文表示，經過5小時被挾持後，叫外賣的人士終於獲救。

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紐約市警方表示，同日早上約6時20分抵達外賣地址，並順利救出兩名分別年約40多及24歲女子。警方表示事件中拘捕32歲男疑犯羅亞爾（Kemoy Royal），控以強暴﹑非法傷人﹑非法藏有武器及襲擊等罪名。

叫外賣的24歲女子事後向警方表示，羅亞爾強暴﹑虐待及非法禁錮自己。當她獲准用電話叫外賣時，便利用附加指示求救。外賣平台力讚餐廳的舉動，並發出5,000美元（約3.89萬港元）以茲獎勵。

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責任編輯：吳漢培