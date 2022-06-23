【WFH】新世界、香港電訊結盟　建構雲端跨境虛擬工作平台

▲ 新世界、香港電訊結盟 建構雲端跨境虛擬工作平台

新世界發展 （00017） 及香港電訊 （06823） 宣布組成戰略聯盟，加速新世界於香港及內地的業務生態圈數碼轉型。雙方會運用最新的雲端技術打造「Workplace for Tomorrow」，構建無縫跨境溝通和協作的虛擬工作平台，促進集團業務持續擴張。

新世界將採用混合和多功能工作模式，結合多雲端應用及完善的香港電訊Enterprise Managed Services (EMS)，推動其業務增長和改善營運效率，促進新世界在內地，特別是粵港澳大灣區的持續擴張。

逾1萬名新世界員工將用虛擬工作平台

新世界指，「Workplace for Tomorrow」將加強辦公室和遙距工作的工作效率，香港電訊將會為新世界提供虛擬協作平台。逾1萬名新世界員工將會運用該平台，建立設有完善通訊和協作工具的新樞紐。「Workplace for Tomorrow」讓不同用戶可遙距同步進行多項工作，實現業務自動化。

香港電訊將利用SD-WAN技術，可大幅減少在新地點擴張業務所需的網絡安裝時間，由以往的3個月，減至2星期，有利新世界高速拓展其業務。

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