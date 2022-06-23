  • 33°C
香港時間 : 2022623日 (四) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WFH】新世界、香港電訊結盟　建構雲端跨境虛擬工作平台

股市 15:39 2022/06/23

分享：

分享：

新世界、香港電訊結盟　建構雲端跨境虛擬工作平台

新世界發展 （00017） 及香港電訊 （06823） 宣布組成戰略聯盟，加速新世界於香港及內地的業務生態圈數碼轉型。雙方會運用最新的雲端技術打造「Workplace for Tomorrow」，構建無縫跨境溝通和協作的虛擬工作平台，促進集團業務持續擴張。

新世界將採用混合和多功能工作模式，結合多雲端應用及完善的香港電訊Enterprise Managed Services (EMS)，推動其業務增長和改善營運效率，促進新世界在內地，特別是粵港澳大灣區的持續擴張。

逾1萬名新世界員工將用虛擬工作平台

新世界指，「Workplace for Tomorrow」將加強辦公室和遙距工作的工作效率，香港電訊將會為新世界提供虛擬協作平台。逾1萬名新世界員工將會運用該平台，建立設有完善通訊和協作工具的新樞紐。「Workplace for Tomorrow」讓不同用戶可遙距同步進行多項工作，實現業務自動化。

香港電訊將利用SD-WAN技術，可大幅減少在新地點擴張業務所需的網絡安裝時間，由以往的3個月，減至2星期，有利新世界高速拓展其業務。

相關文章：

【可持續發展】新世界綠色永續債獲5倍超額認購

【可持續發展】新世界發行大中華首筆綠色永續債和社會責任債　涉資5億美元

港股 香港電訊－SS（06823） 遙距工作 雲端 大灣區 電訊 新世界 香港 雲端 新世界發展（00017）

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：阿里巴巴的新一頁 (歡迎觀眾留言問股)

下一篇文章

【元朗大停電】中電14連跌逼6年低　花旗劉顯達拆解電纜大火「燒不掉」中電盈利和派息

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指尾市升近300點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%　東方海外逆市挫半成
【港股市況】恒指尾市升近300點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%　東方海外逆市挫半成
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　本輪接錢突破千億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　本輪接錢突破千億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升177點　阿里美股高港1.7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升177點　阿里美股高港1.7%（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾：儲局堅定地致力於降低通脹　承認高利率無助降低食品及汽油成本
【美國加息】鮑威爾：儲局堅定地致力於降低通脹　承認高利率無助降低食品及汽油成本
【俄烏戰爭】普京：考慮以金磚國一籃子貨幣為基礎　建立國際儲備貨幣
【俄烏戰爭】普京：考慮以金磚國一籃子貨幣為基礎　建立國際儲備貨幣
【美股期貨】道指期貨微跌　美匯指數連跌四日處104水平
【美股期貨】道指期貨微跌　美匯指數連跌四日處104水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款