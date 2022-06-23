【ET講股通】梁耀康：阿里巴巴的新一頁（附time code）（第二版︰加入文字內容）

隔晚美股三大指數跌幅均於1%以內，恒指今早曾下試21010點，險守二萬一關後反彈，尾市暫升265點，恒生科指則升超過2%，暫報4646點。阿里巴巴 （09988） 升6%，汽車股走勢佳，比亞迪 （01211） 升逾4%。大市點走？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：18 - 港股今日市況速覽

02：28 - 鮑威爾今晚再出席聽證會 繼續加息壓抑通脹

03：58 - 隔晚美股表現平穩 油價如跌破100美元有利港股

05：38 - 上證指數如橫行要轉趨謹慎 上升壓力愈來愈大

06：25 - 刺激政策利好汽車股 比亞迪 （01211） 上望324元

09：35 - 潛力股推介：阿里巴巴 （09988）

17：43 - 內房、內險可留意 中海外 （00688） 、中國人壽 （02628） 、中國太保 （02601） 勢佳

21：31 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 9.19元止賺定持有？

24：15 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 無貨咩價位買入？

26：50 - 港股收市市況速報

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*重溫【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大*

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恒指全日反彈265點，收報21273點，大市成交1,205億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，A股低開高收，帶動港股收復昨日一半失地。只要A股續呈強，則港股未虞大跌。

儲局主席鮑威爾出席聽證會，言論大致符合市場預期，惟指不排除加息幅度達1厘，又承認加息或令經濟衰退，昨晚美股未見受壓。油價下跌，則有利控制通脹。港股後市，關鍵不看外圍，看A股。但要留意，A股再升的阻力愈來愈大。

受惠國策，汽車相關股受捧，但要小心升勢已漫延至零部件股，或反映板塊階段性升浪近尾聲。比亞迪 （01211） 升4.5%，小鵬汽車 （09868） 升9.8%。

阿里巴巴 （09988） 後市有一定潛力，股價升6.4%至108元。國家主席習近平表示，推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，加上再傳螞蟻集團整改近尾聲，相信監管陰霾可望再獲一定消除。部署上，宜分3至4次，待回落到80至100元水平收集。

內險股估值重新獲市場上調，國壽 （02628） 升3.2%，可考慮小注吸納。內房股只宜揀大型國企。

【「ET講股通」問股環節，包括︰越秀地產、建滔積層板。立即觀看】

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