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【ET講股通】梁耀康：阿里巴巴的新一頁（第二版︰加入文字內容）

股市 17:36 2022/06/23

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隔晚美股三大指數跌幅均於1%以內，恒指今早曾下試21010點，險守二萬一關後反彈，尾市暫升265點，恒生科指則升超過2%，暫報4646點。阿里巴巴 （09988） 升6%，汽車股走勢佳，比亞迪 （01211） 升逾4%。大市點走？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3284262

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*重溫【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大*

-------

恒指全日反彈265點，收報21273點，大市成交1,205億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，A股低開高收，帶動港股收復昨日一半失地。只要A股續呈強，則港股未虞大跌。

儲局主席鮑威爾出席聽證會，言論大致符合市場預期，惟指不排除加息幅度達1厘，又承認加息或令經濟衰退，昨晚美股未見受壓。油價下跌，則有利控制通脹。港股後市，關鍵不看外圍，看A股。但要留意，A股再升的阻力愈來愈大。

受惠國策，汽車相關股受捧，但要小心升勢已漫延至零部件股，或反映板塊階段性升浪近尾聲。比亞迪 （01211） 升4.5%，小鵬汽車 （09868） 升9.8%。

阿里巴巴 （09988） 後市有一定潛力，股價升6.4%至108元。國家主席習近平表示，推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，加上再傳螞蟻集團整改近尾聲，相信監管陰霾可望再獲一定消除。部署上，宜分3至4次，待回落到80至100元水平收集。

內險股估值重新獲市場上調，國壽 （02628） 升3.2%，可考慮小注吸納。內房股只宜揀大型國企。

【「ET講股通」問股環節，包括︰越秀地產、建滔積層板。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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