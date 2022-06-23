【騰訊700】騰訊傳下半年續裁員 遊戲部門或削一成人手

內地媒體報道，去年業績放緩的騰訊控股(00700)，下半年料延續裁員步伐。消息指，向來是集團核心業務遊戲部門或裁減10%員工。此外，其他業務部門的員工亦會減少最少10%。較早前已開始裁員的平台與內容事業群由於未達成本節省目標，下半年除部分業務需裁員40至50%，個別業務更面臨關閉。騰訊全日收報375元，上升1.3%。

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早於5月底，騰訊已傳進行裁員，當中雲與智慧產業事業群削減員工約15%，騰訊體育更削減員工逾三成，其他部門包括廣告業務及內容業務亦受影響。較早前傳出未受影響投資部門，傳因被設下員工人數上限，或將同樣受影響。

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向來是集團中人員規模擴張最謹慎的微信事業群，旗下部分團隊也在近期優化了10％左右的少量員工，包括近年事業群大力投資的視頻號業務部門。

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