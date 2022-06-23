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【澳門疫情】澳門下午5時起禁堂食、多個場所關閉　賭場不暫停、普遍濠賭股靠穩

股市 15:18 2022/06/23

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【澳門疫情】澳門下午5時起禁堂食、多個場所關閉　賭場不暫停、普遍濠賭股靠穩

澳門發現多宗新冠病毒感染個案後，澳門政府今日（23日）公布，下午5時起暫停全澳門餐廳等堂食安排，並關閉多個場所，賭場不在關閉場所之列。濠賭股今日股價續靠穩，金沙中國 （01928） 最新升1.1%，銀河娛樂 （00027） 則升1%，美高梅中國 （02282） 則跌2%。

澳門行政長官賀一誠批示，下午5時起關閉場所包括：所有的電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店及向公眾開放的泳池。

同一時間，停止所有的餐廳、飲料場所及飲食場所向公眾提供在有關場地內進食及飲用飲品的服務，但不妨礙外賣服務。

賀一誠表示，這輪疫情新冠病毒株的基因初步懷疑是BA5.1，有關病毒株並非於內地流行，反而在英國及美國較流行，溯源工作困難。

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港股 疫情 澳門博彩股 賀一誠 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928）

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