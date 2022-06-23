【帶你睇盤】高層兩房連裝修　名牌屋苑呎價1.32萬

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政府大力發展北部都會區，天水圍一帶屋苑自然受惠。今次祥益地產介紹的放盤為栢慧豪園5座高層H室，實用面積494平方呎，兩房間隔，現叫價650萬元。
屋苑最大賣點是位於天水圍市中心一帶，食正區內地利優勢，而且屋苑頗具規模，向來交投活躍，日後轉手亦不成問題。從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理，可即買即住。
單位相
|放盤單位
|天水圍栢慧豪園5座高層H室（物業編號：AN229947）
|實用面積
|494平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|650萬元
|賣點
|高層有裝、間隔四正、大型屋苑、可做九按
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢