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【帶你睇盤】高層兩房連裝修　名牌屋苑呎價1.32萬

股樓投資 17:00 2022/06/23

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政府大力發展北部都會區，天水圍一帶屋苑自然受惠。今次祥益地產介紹的放盤為栢慧豪園5座高層H室，實用面積494平方呎，兩房間隔，現叫價650萬元。

屋苑最大賣點是位於天水圍市中心一帶，食正區內地利優勢，而且屋苑頗具規模，向來交投活躍，日後轉手亦不成問題。從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理，可即買即住。

單位相

    點擊圖片放大
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    +9
放盤單位 天水圍栢慧豪園5座高層H室（物業編號：AN229947）
實用面積 494平方呎
間隔 兩房
叫價 650萬元
賣點 高層有裝、間隔四正、大型屋苑、可做九按

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3N9idXD

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 栢慧豪園 祥益地產

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