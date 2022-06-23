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調查揭美國記者和讀者脫節 自我感覺過好？

環球社會熱點 15:34 2022/06/23

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美國社會近年對媒體公信力認可逐漸下跌，不少人認為當地許多記者和公眾脫節。美國有調查發現，逾6成美國記者自認為在選取報道重要新聞方面表現良好，但僅得35%民眾認同。而在充分擔任監察角色方面，逾半記者自覺表現優良，但僅得不足3成民眾持相同意見。

Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料 【下一頁】

美國調查機構皮尤研究中心（Pew Research Center） 最新研究調查顯示，近1.2萬名受訪記者中，65%自認在選取每日重點新聞及準確報道內容方面表現良好。但僅得35%民眾認同有關論述，落差達30個百分點。

而在發揮媒體第4權﹑監察政府方面，52%記者自覺表現良好，但受訪民眾中不足3成持相同意見。43%記者認為有不斷糾正錯誤信息，但僅25%民眾認同。46%記者認為能讓讀者產生共嗚，但僅得及四分之一民眾認同。

美雙胞胎姐妹太有默契 預產期隔1個月仍同日生仔 【下一頁】

有分析指記者「離地」原因，或是大部分媒體總部皆位於紐約市或華盛頓特區所致。資深傳媒人Bob Schieffer指，美國在2004年時，約8分1記者都住在紐約、華盛頓及洛杉磯，但現今數目已升至5分1。

而2004年至今，亦約有1,800間傳媒企業因行業轉型倒閉，新聞報道愈來愈集中在上述3個地方，更令記者變得離地。Bob Schieffer坦誠，目前尚未有解決方法。

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責任編輯：李俊儀

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