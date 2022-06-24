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【自動化】企業自動化採用率飆升　報告：財務部成自動化程度最高部門

科技 10:00 2022/06/24

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由於低代碼工具的可及性和易用性增加，自動化的數量同比增加一倍。（法新社）

企業部門採用自動化，可有效提升營運效率，但這已不限於IT部的領域。企業自動化平台Workato發表報告，發現愈來愈多不同範疇的部門開始實施自動化流程，當中財務部更超越了IT部，成為自動化程度最高的部門。

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Workato在2021年2月至2022年1月期間，調查了全球900間中型企業，考察它們在實施集成和自動化時使用的應用程式、最經常被自動化的具體流程，以及哪些崗位會配合自動化工作等。

66%企業   有5個以上部門採自動化

研究顯示，企業自動化採用率去年激增，由於低代碼工具的可及性和易用性增加，自動化的數量同比增加一倍。報告提到，多達66%企業有五個或以上的部門正在使用自動化；而自2019年以來，有7個部門使用自動化的企業數量更是增加兩倍。

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另一方面， 更多非技術員工採納自動化流程，並成為企業的普遍現象。在2020年，大多數公司只有一個或兩個部門實施自動化。但由2021年起，商業智能自動化就增長了1,074%，客戶服務自動化支援增長666%，以及財務自動化上升659%。當中，財務部已經超越了IT部，成為自動化程度最高的部門，佔所有自動化流程的26%。

在分析區域數據以追蹤自動化在各企業的增長情況時，Workato發現，歐洲、中東和非洲地區在洞察和分析等流程方面的自動化按年增長了403%。在亞太地區，財務自動化蓬勃發展，從採購到支付的流程增長514%，而記錄到報告的流程則增長569%。

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責任編輯：陳卓賢

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