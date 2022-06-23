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【騰訊700】騰訊據報下半年繼續裁員　所有事業群人員將縮減至少10%

新經濟追蹤 14:35 2022/06/23

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騰訊據報下半年繼續裁員　所有事業群人員將縮減至少10%

互聯網裁員潮仍未結束。騰訊 （00700） 自宣布「過冬」，尋求轉型後，已經陸續針對數個員工基數較大的事業群進行裁員。據內媒報道指，騰訊今年下半年將會繼續裁員，所有事業群人員將縮減至少10%，當中曾被視為騰訊 「金蛋」的遊戲業務，其所屬的IEG事業群下半年減員力度不會低。

當中，作為騰訊收入貢獻最大的遊戲部門，在上半年並未受裁員潮的影響，但據悉騰訊人士部門正在對其所屬的互動娛樂事業群（IEG）制定下半年減員計劃，力度不會低。早前亦有消息指，騰訊的遊戲業務部門將裁員10%。

而早前已經進行裁員的平台與內容事業群（PCG），在下半年仍將繼續裁員，當中多個細分業務部門裁員比例甚至高達40%至50%，少數業務面臨整體裁撤。

據報道指，PCG事業群上半年就裁員，僅節約3%左右的總體成本，內部認為並未實現預期的成本優化目標。而上半年裁員主要涉及基層員工及應屆生，預計下半年涉及裁員的員工或包括中基層管理人員和年資較長的員工。

此外，報道又指，微信事業群過去在人員規模擴張上亦最為謹慎，但旗下部分團隊近期亦優化了10%左右的員工。戰略投資部門的原有員工數目亦超過最新的部門員工人數限制，同樣將減少部門員工數量。

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