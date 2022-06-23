▲ 【下半年展望】德意志銀行：中國經濟逐步復甦料吸引更多資金流入 關注本港何時通關

環球通脹高企，新加坡、馬來西亞和菲律賓在過去幾個月先後加息，泰國、印尼在內等更多東南亞央行將於下半年加息。德意志銀行國際私人銀行部亞太區投資總監及全權委託投資組合管理主管賀慈耘表示，相對於其他東南亞國家，中國通脹偏低，故相對於其他主要經濟體，中國在下半年有更大空間推出更多貨幣和財政寬鬆政策，加上防疫措施進一步放寬，中央又將政策重點轉向支持經濟增長，預計中國經濟下半年逐步復甦，會有更多資金流入中國股市。

中國重新開關或會引發大量被壓抑的旅遊需求

香港自4月起放寬防疫措施，德意志銀行國際私人銀行部亞太區投資總監及全權委託投資組合管理主管賀慈耘表示，防疫措施放寬後，零售市場有復甦跡象，零售額自4月起大幅反彈，但現時最主要問題是，嚴格的檢疫措施妨礙了國際商務旅行的恢復，因此候任行政長官李家超未來的公共政策是大家的關注點。

旅遊業一直以來對許多東南亞國家很重要，2019年旅遊業佔東南亞整體GDP為11.8%。她留意到，有很多國家正在取消旅行限制，將會成為經濟的新增長動力，而泰國、馬來西亞和新加坡將從旅遊業復甦中受惠最大。她亦指，雖然中國旅遊業仍未恢復，但重新開關可能會引發大量被壓抑的旅遊需求。

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