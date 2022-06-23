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【宜居指數】今年「全球宜居指數」上榜亞太區城市大減　僅大阪及墨爾本榜上有名　即睇10個最宜居的城市排名

環球政經 16:18 2022/06/23

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經濟學人智庫今年的「全球宜居城市排行榜」中，維也納位列榜首，繼在疫情前的2018年和2019年登頂後，維也納重返榜首，該城市在教育、醫療保健、文化與環境、穩定性和基礎設施5項指數的表現良好。亞太地區今年有兩個城市進入首10位，分別為大阪和墨爾本。

最新10大宜居城市排名：

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由於文化與環境、教育和醫療保健的得分有所改善，全球平均宜居指數（滿分為100）已從一年前的69.1升至73.6，但仍低於疫情前75.9的平均值。基礎設施得分仍然整體穩定，但俄羅斯入侵烏克蘭在很大程度上導致許多城市的穩定性下降。因此，經濟學人智庫將烏克蘭的基輔從排名中剔除，而俄羅斯城市以及東歐大部分城市的排名亦大幅下降。莫斯科排名下降了15位，而聖彼德堡則下降了13位。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

威靈頓的排名下降46位，是下降幅度最大的城市；奧克蘭跟隨其後，下降了33位。紐西蘭在去年關閉了邊境，城市生活在疫情中維持常態，但奧克蘭的排名位居前列。然而，隨著全球許多國家和地區紛紛解除與疫情相關的限制措施，紐西蘭（還有澳洲和中國）的城市在排名中相對下降。因此，疫苗接種率較高的歐洲和加拿大城市佔據了前10位，其中德國的法蘭克福上升了32位，漢堡上升了31位，均為排名上升最快的城市。

排名最後的10個城市變動不大。正如之前的調查表示，敘利亞首都大馬士革的生活條件仍然最差。利比亞的的黎波里、尼日利亞的拉各斯和阿爾及利亞的阿爾及爾也位居榜末。影響這些城市宜居性的最主要因素為戰爭、衝突和恐怖主義，不過隨著疫情的緩解，拉各斯和阿爾及爾的得分略有改善。

排名最後的10個城市：

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而為了與經濟學人智庫的「全球生活成本調查」保持一致，今年宜居指數的城市總數已從139個增加至172個（這兩個數位都不包括基輔）。印尼的泗水和中國的重慶等多個新增城市都是發展迅速的商業城市。排名最高的新增城市是荷蘭的鹿特丹，位居28位。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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撰文 : 陳楚琨

指數 首都 疫情 恐怖主義 戰爭

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