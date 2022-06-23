【加密貨幣】麥樸思：比特幣是股市領先指標 當投資者對比特幣徹底認輸 便可買入股票

據《彭博》報道，Mobius Capital Partners聯合創始人麥樸思（Mark Mobius）表達了其對於現時投資方向的看法，建議指若作為一名股票交易員，現在可能應把注意力轉向加密貨幣。

麥樸思在周三（22日）的一次採訪中指，「加密貨幣是衡量投資者情緒的指標，當比特幣下跌，第2天道瓊斯指數便會下跌，這表明比特幣是一個領先指標」。

他指，只有當機構和散戶投資者真正「認輸」，並因虧損而停止向市場投入更多資金時，市場情緒才會觸底，而那便是開始購買股票的時候，而只要比特幣投資者仍在談論逢低買入時，便代表仍有希望，意味著還沒有達到熊市的底部。

麥樸思表示，他目前更願意持有一些現金，並可能將其部署到印度建築材料、軟件和醫學檢測領域的股票中，他此前在富蘭克林鄧普頓工作了超過30年，曾長期擔任鄧普頓基金新興市場掌舵人，現為Mobius Capital Partners聯合創始人，擁有「新興市場之父」之稱。

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責任編輯：關海儀