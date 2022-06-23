  • 33°C
香港時間 : 2022623日 (四) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】麥樸思：比特幣是股市領先指標 當投資者對比特幣徹底認輸 便可買入股票

環球政經 15:34 2022/06/23

分享：

分享：

據《彭博》報道，Mobius Capital Partners聯合創始人麥樸思（Mark Mobius）表達了其對於現時投資方向的看法，建議指若作為一名股票交易員，現在可能應把注意力轉向加密貨幣。

麥樸思在周三（22日）的一次採訪中指，「加密貨幣是衡量投資者情緒的指標，當比特幣下跌，第2天道瓊斯指數便會下跌，這表明比特幣是一個領先指標」。

他指，只有當機構和散戶投資者真正「認輸」，並因虧損而停止向市場投入更多資金時，市場情緒才會觸底，而那便是開始購買股票的時候，而只要比特幣投資者仍在談論逢低買入時，便代表仍有希望，意味著還沒有達到熊市的底部。

麥樸思表示，他目前更願意持有一些現金，並可能將其部署到印度建築材料、軟件和醫學檢測領域的股票中，他此前在富蘭克林鄧普頓工作了超過30年，曾長期擔任鄧普頓基金新興市場掌舵人，現為Mobius Capital Partners聯合創始人，擁有「新興市場之父」之稱。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【延伸閱讀】【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 新興市場 買入 印度 比特幣

下一篇文章

【聯邦汽油稅】拜登籲暫停聯邦汽油稅3個月 卻遭黨內議員質疑反對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？
【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？
大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股
大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股
【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽
【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽
【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票
【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票
【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?
【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?
【元宇宙】Meta微軟等科技巨頭組元宇宙標準機構 蘋果未加入
【元宇宙】Meta微軟等科技巨頭組元宇宙標準機構 蘋果未加入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款