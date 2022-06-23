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鮑威爾警告衰退風險　美元或出現高位震蕩

宏觀解讀 14:15 2022/06/23

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聯儲局鮑威爾在聽證會上，警告收緊貨幣政策可能導致美國經濟出現衰退的風險，並承認要經濟軟着陸將非常具挑戰性。在通脹居高不下的情況下，聯儲局堅決加快收緊貨幣政策，加息速度為近30年以來最快，與此同時聯儲局正在迅速縮減資產負債表，企業或難以適應資金成本急劇上升，將無可避免削減投資計劃及招聘，筆者預料美國經濟數據將會轉差，市場繼續討論美國經濟衰退風險，以及聯儲局可能需要停止加息甚至掉頭減息。然而，美元息差優勢仍能支持美元匯價，美元或出現高位震蕩格局。

人民幣持續在6.7關口上落，波幅開始收窄，現時市場正靜待新一輪中國經濟數據，以確認經濟在重開後的復甦勢頭。另一方面，市場憧憬中國當局放鬆對平台經濟企業的整改，外資重新投入中國股市，有助對抗債市資金流出壓力，人民幣維持雙向波動格局。港匯方面，港美息差擴闊下港元持續在7.85的弱方兌換水平徘徊，金管局承接港元沽盤的壓力加大，事實上，自5月初聯儲局加息半厘以來，銀行體系結餘已經下跌近1000億，只剩下近2300億，現時資金流走速度正在加快，預料銀行體系結餘或更快跌穿1000億水平關口，銀行或於9月份聯儲局會議後跟隨加息，上調港元最優惠利率。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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