地震奪多位家人性命 阿富汗女哭訴「無處可去」

阿富汗發生黎克特制6.1級地震,造成多人死傷,不少家庭一夜間失去眾多家庭成員。其中一名女子更在地震中,一次過失去最少12位家人,傷心欲絕的她萬分憂慮,不禁反覆問到「我可以去哪?」。另有災民憂慮,災後醫療物資短缺,恐有更多人死亡。

重災區東部帕克蒂卡省(Paktika)首府Sharan內的醫院中,55歲倖存女子哈瓦(Bibi Hawa)正臥床痛哭。法新社報稱,哈瓦在地震中最少痛失12名家人,不時反覆問到,

「我可以去哪?我可以去哪?」(Where will I go, where will i go?)