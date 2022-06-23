地震奪多位家人性命 阿富汗女哭訴「無處可去」

阿富汗發生黎克特制6.1級地震，造成多人死傷，不少家庭一夜間失去眾多家庭成員。其中一名女子更在地震中，一次過失去最少12位家人，傷心欲絕的她萬分憂慮，不禁反覆問到「我可以去哪？」。另有災民憂慮，災後醫療物資短缺，恐有更多人死亡。

阿富汗地震釀逾千人死 塔利班請求國際社會協助 【下一頁】

重災區東部帕克蒂卡省（Paktika）首府Sharan內的醫院中，55歲倖存女子哈瓦（Bibi Hawa）正臥床痛哭。法新社報稱，哈瓦在地震中最少痛失12名家人，不時反覆問到，

「我可以去哪？我可以去哪？」（Where will I go, where will i go?）

護士嘗試安撫哈瓦，細語與她傾訴並輕撫其額頭，但只聽到心碎的哈瓦發出嘆息，稱「我的心很脆弱。」（My heat is weak.）。

阿富汗6.1級地震逾千人死 500公里外都感震動 【下一頁】

同房內另一位女災民Shahmira表示，地震時全家正在睡覺，突然傳來一聲巨響。她當時以為全家被埋在瓦礫下，而自己是唯一生還者。幸好，Shahmira一家多數只受輕傷。

45歲倖存男子達米爾（Dadmir）表示，地震奪去母親﹑兒子及3個女兒的性命，現時憂慮因為災後醫療物資短缺，可能失去更多其他在地震受傷的家人。他希望可以轉移家人到其他醫院接受治療。

來自帕克蒂卡省Barmal地區的45歲男子Zarinullah Shah表示，自己的社區中大多數家庭皆有在地震中失去家人。由於社區內多數房屋由泥土興建，Shah指大批房屋倒塌或損毀，約300戶家庭失去居所。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培